Слідчий ДБР і поліцейський у Полтаві попалися на хабарі. Фото затримання

У Полтаві затримано слідчого Державного бюро розслідувань, оперуповноваженого поліції та їхнього спільника за фактом вимагання та отримання хабаря.

Як повідомляється на офіційному сайті Офісу генерального прокурора України, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції та їхній спільник вимагали у громадянина $80 тисяч за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за його зверненням. Провадження стосується слідчого Нацполіції, який здійснює розслідування щодо заявника.

Правоохоронців та їхнього спільника затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання першої частини хабаря в сумі $40 тисяч.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчий ДБР і поліцейський у Полтаві попалися на хабарі gp.gov.ua

Слідчий ДБР і поліцейський у Полтаві попалися на хабарі gp.gov.ua

Слідчий ДБР і поліцейський у Полтаві попалися на хабарі gp.gov.ua

Слідчий ДБР і поліцейський у Полтаві попалися на хабарі gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 12 червня затримало кількох людей, в тому числі першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабара в розмірі $6 мільйонів.