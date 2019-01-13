"Слава Україні!" ЗСУ поділилися досягненням на Донбасі

На Донбасі за добу суботи, 12 січня терористи ОРДЛО тричі порушили режим тиші: один окупант загинув, ще один отримав поранення.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook, терористи вели вогонь з БМП-1 по позиціях ООС в районі селища Новотошківське.

Також окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний і з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Авдіївки на Донецькому напрямку.

"Внаслідок злочинних і підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, 12 січня, один окупант загинув і один отримав поранення. Протягом цієї доби ворог вогонь не відкривав.

"Не дивлячись на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню. Разом переможемо! Слава Україні!" - додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня на Донбасі ЗСУ знищили одного окупанта і поранили двох.

11 січня терористи сім разів порушили режим припинення вогню, змінивши тактику. Двоє українських військових отримали поранення.

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