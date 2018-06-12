Слава Рабинович пояснив слова Єфремова про Україну

Російський актор Михайло Єфремов жартував, коли пропонував Росії віддати Україні Кримський міст на знак примирення.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Це пропозиція, яку ні сам Єфремов, ні хто-небудь, перебуваючи при здоровому розумі, не може розцінювати як серйозну", - запевнив він.

"Я дивився його інтерв'ю у Дудя. Це була репліка, сказана жартома. Це був потік свідомості дуже хорошого актора під час інтерв'ю, яке не є якимось офіційним", - пояснив Рабинович.

"Це був жарт і в прямому сенсі, і в непрямому, тому що всі розуміють, і Єфремов теж, що питання примирення з Україною не полягає в приналежності Росії або Україні цього моста", - підкреслив блогер.

Нагадаємо, в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю Єфремов сказав: "Треба їм цей міст віддати. Нехай вони гроші беруть за проїзд... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україна посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Слава Рабинович заявив: у світової спільноти є для Путіна крайні заходи.