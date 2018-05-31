"Слава Богу, живий": з'явилася реакція Кремля на "воскресіння" Бабченка

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка "дивною історією".

"Ми не будемо коментувати. Історія щонайменше дивна. Не знаю, наскільки мета виправдовує засоби в цій історії. Слава Богу, що людина жива", - сказав він журналістам, передає "РИА Новости".

Він наголосив, що "воскресіння" Бабченка "не змінює ставлення до України як країни, в якій бути журналісту небезпечно".

"Тобто суті не змінює. Це змінює лише те, що, слава Богу, людина залишилася живою", - додав спікер Кремля.

Пєсков також заявив, що українська влада має відповідати за свої слова про причетність Росії до замаху на Бабченка.

"Він (глава СБУ Василь Грицак - ред.) має відповідати за свої слова. Якщо каже, то повинен відповідати за свої слова, інакше виглядатиме як британські колеги", - сказав він.

Нагадаємо, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст насправді живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду у $15 тис. У мережі із захватом сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.

Також було опубліковано відео затримання замовника 30 травня, яким, за інформацією СБУ, виявився завербований спецслужбами РФ українець, екс-учасник АТО.