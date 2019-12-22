"Як п'яничок викинули!" Російський пропагандист різко "наїхав" на "Л/ДНР". Відео

Російський пропагандист, військовий кореспондент ВДТРК Олександр Сладков обурився, що в "Л/ДНР" заборонили журналістам відвідувати передові позиції на Донбасі.

Відповідне відео кореспондент державного телеканалу "Россия 1", який неодноразово їздив на схід України, опублікував на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Коли ми були потрібні, коли керівництво, яке воювало на Донбасі, до нас було прихильним, нас приймали всюди, тоді було нормально. А коли ми перестали бути потрібні, нас як якусь шваль, п'яничок викинули з пристойного закладу – цього інформаційного простору", – заявив він.

Олександр Сладков Скрін відео

Сладков стверджує, що знає, хто розпорядився не пускати кореспондентів, проте конкретні імена не назвав.

Він підкреслив, що рішення терористів "контрпродуктивне", стверджуючи, що співробітникам росЗМІ заважають "добувати правду".

Додамо, вперше про заборону відвідувати передові позиції "Л/ДНР" Сладков повідомив 13 листопада. Пізніше він написав, що доступ для ЗМІ був відкритий, однак тепер стверджує зворотне.

Обережно, відео знято російським пропагандистом!

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Сладков цинічно висловився про те, що рано чи пізно країна-агресор досягне примирення з Україною і Грузією.

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