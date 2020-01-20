"Скрізь вороги": Фельгенгауер пояснив, чому Іран не віддає Україні самописці МАУ

Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер заявив, що, незалежно від того, отримає Україна самописці збитого в Тегерані літака МАУ чи ні, причина катастрофи цілковито зрозуміла.

На його думку, Іран може не видавати Україні "чорні скриньки" Boeing 737, оскільки "такі режими нікому не довіряють і вважають, що скрізь вороги". Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL.

"З такими режимами, як іранський, взагалі ніколи до кінця не розумієш, що вони роблять і чому", – додав експерт.

Літак МАУ

Водночас він підкреслив, що "самі собою "скриньки" не є шалено важливі. Два самописці – один мовний, який фіксував те, що говорили в кабіні пілотів, і один параметричний – в цьому разі не надто потрібні".

Новини В РНБО звернулися до ЗМІ через трагедію з літаком МАУ в Тегерані

"Самописці потрібні, щоб встановити, що трапилося, чому літак загинув. Але в цьому разі що розслідувати? І так все ясно, він був збитий", – сказав Фельгенгауер.

У цьому контексті експерт зауважив, що "навіть теоретично не можна припустити, що лайнер збили американці чи марсіани – їх там просто не було. Літак, пілотів, найімовірніше, немає в чому звинувачувати".

Як писав OBOZREVATEL:

11 січня голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар завив, що "чорні скриньки" літака Boeing 737 будуть передані Франції.

15 січня Офіс Генерального прокурора України звернувся із запитом до компетентних органів Тегерана про видачу чорного ящика літака МАУ. Запит був проігнорований.

17 січня Офіс Генпрокурора направив до Ірану повторний запит.

19 січня в Ірані заявили, що мають намір своїми силами розшифровувати самописці літака МАУ.

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