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20 січня • оновлено в 12:45
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"Скрізь вороги": Фельгенгауер пояснив, чому Іран не віддає Україні самописці МАУ

1.6т
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Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер заявив, що, незалежно від того, отримає Україна самописці збитого в Тегерані літака МАУ чи ні, причина катастрофи цілковито зрозуміла.

На його думку, Іран може не видавати Україні "чорні скриньки" Boeing 737, оскільки "такі режими нікому не довіряють і вважають, що скрізь вороги". Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL.

"З такими режимами, як іранський, взагалі ніколи до кінця не розумієш, що вони роблять і чому", – додав експерт.

Літак МАУ

Літак МАУ

Водночас він підкреслив, що "самі собою "скриньки" не є шалено важливі. Два самописці – один мовний, який фіксував те, що говорили в кабіні пілотів, і один параметричний – в цьому разі не надто потрібні".

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"Самописці потрібні, щоб встановити, що трапилося, чому літак загинув. Але в цьому разі що розслідувати? І так все ясно, він був збитий", – сказав Фельгенгауер.

У цьому контексті експерт зауважив, що "навіть теоретично не можна припустити, що лайнер збили американці чи марсіани – їх там просто не було. Літак, пілотів, найімовірніше, немає в чому звинувачувати".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Ексклюзив
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
Іран
Тег
Авіакатастрофа
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