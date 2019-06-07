"Скоро викинуть!" Зраднику України відмовили в дозволі на проживання в Росії

Українцю Олександру Роджерсу, який пропагує за Росію, відмовили в наданні російського громадянства.

"В черговий раз не зміг здати документи на дозвол на проживання. Ви будете сміятися (я теж, але у мене сміх злегка істеричний вже), але "у вас сертифікат про знання російської мови є, але він не тієї системи", - написав він на своїй сторінці у "Вконтакте".

Він підкреслив, що відділ з питань міграції – "це вороги Росії гірше бандерівців".

Олександр Роджерс Вконтакте Олександра Роджерса

На його пост звернув увагу журналіст Денис Казанський. "Ой, пропагандисту не дають дозволу на проживання в РФ. Скоро мабуть викинуть стусаном під зад, як Олену Бойко", - зазначив він у своєму Twitter.

Ой, пропагандиста не дають посвідку на проживання в РФ. Скоро, мабуть викинуть стусаном під зад, як Олену Бойко pic.twitter.com/DbScFP2HJX - Денис Казанський (@den_kazansky) 6 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Львівська журналістка Олена Бойко неодноразово висловлювала проросійську позицію в Україні. Так, в ефірі росТВ вона назвала Україну "злоякісною пухлиною".

16 січня 2019 року Бойко видворили з Росії в Україну. В цей же день українку заарештував суд міста Харків.

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