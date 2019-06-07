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/Розслідування

"Скоро викинуть!" Зраднику України відмовили в дозволі на проживання в Росії

1.6тЧитати матеріал російською

Українцю Олександру Роджерсу, який пропагує за Росію, відмовили в наданні російського громадянства.

"В черговий раз не зміг здати документи на дозвол на проживання. Ви будете сміятися (я теж, але у мене сміх злегка істеричний вже), але "у вас сертифікат про знання російської мови є, але він не тієї системи", - написав він на своїй сторінці у "Вконтакте".

Він підкреслив, що відділ з питань міграції – "це вороги Росії гірше бандерівців".

Олександр Роджерс

Олександр Роджерс

Вконтакте Олександра Роджерса

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На його пост звернув увагу журналіст Денис Казанський. "Ой, пропагандисту не дають дозволу на проживання в РФ. Скоро мабуть викинуть стусаном під зад, як Олену Бойко", - зазначив він у своєму Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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