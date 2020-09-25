Соколова розповіла, як отримала докази зриву операції з "вагнерівцями"

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що плівки з доказами зриву спецоперації з "вагенрівцями" у Білорусі їй надали два анонімних джерела.

В інтерв'ю для YouTube-каналу народного депутата України від "ЄС" Олексія Гончаренка вона зазначила, що першу частину записів розмов вербувальника з терористами було передано їй особисто, а друга – прийшла на електронну пошту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас були дві серії плівок, два різних джерела. Перше джерело – я отримала телефонний дзвінок, сигнал. І мені сказали: "Є такі плівки, анонімно, ми вам передамо, де вас можна знайти ввечері?" Я сказала, де я буду. Я сиділа на зустрічі, й підійшла людина, я її не знаю, та поклала мені флешку на стілець. До того ж це було дуже швидко", – згадує Соколова.

"Можливо, це був працівник СБУ, бо це було дуже талановито зроблено. Я одразу не зрозуміла, що це за людина. Він сказав: "Ой, я вас впізнав". І потім я подивилася, що в мене під коліном флешка лежить", – додала вона.

За словами журналістки, вона зі своєю командою ретельно вивчала отримані записи протягом чотирьох днів, аби остаточно переконатися, що все це правда і що плівки автентичні. Соколова запевнила, що перед їх оприлюдненням радилась із багатьма фахівцями, зіставляла факти.

"Другі плівки мені надіслали на пошту. Це було у спамі, я рідко його перевіряю, але шукала там результати аналізу на COVID-19, які загубилися, і побачила цей файл. Людина з іменем і прізвищем, не відомими мені. Я навіть шукала її у Facebook і писала з додатковими питаннями, але вона так і не вийшла на зв'язок. Я допускаю, що це, напевно, була просто одноразова створена пошта. І людина надіслала просто мені ці "плівки", другу частину", – зазначила Соколова.

Вона пояснила, що на нових записах вдалося впізнати за голосом того самого вербувальника, який фігурував на першій частині "плівок". Крім того, у певних аспектах розмов було зрозуміло, що це продовження тієї самої теми. На основі цього журналістка й зробила висновок, що другий фрагмент розмов "куратора" із російськими терористами теж автентичний.

"Що сумно – потім ця історія мусувалась на певних телеканалах, які мають зв'язок із провладними силами. Мені смішно, коли стоїть колишній працівник розвідки і розповідає, що це все – вкидання російських спецслужб. Брехло! З його вуст звучала фраза, що, мовляв, це взагалі стара операція 2014 року, яка не трапилася, а зараз це викинули і підтасували під історію з "вагнерівцями" в Білорусі. А там під час цих розмов звучить фраза: "Ну, не знаю, як зараз зустрітися, бо COVID-19, складно, давай поштою". COVID-19 у 2014 році не було!" – акцентувала Соколова.

Нагадаємо, що гучні викриття у справі "вагнерівців" оприлюднив і народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв. Зокрема, він показав протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі найманців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Політик зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик додав чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал щодо можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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