Скоєно замах на колишню полонянку і важливого свідка злочинів "ДНР" Валентину Бучок

У Донецькій області скоєно замах на колишню полонянку "ДНР" Валентину Бучок, яка є важливим свідком злочинів терористів на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив глава громадської організації "Східноукраїнський центр громадських ініціатив" Володимир Щербаченко. Він уточнив, що жінка підірвалася на розтяжці, яку встановили невідомі. Жінку госпіталізували, вона жива. Подробиць про її стан поки немає.

"Скоєно напад на Валентину Бучок. Валентина, колишня полонянка "ДНР", в'язниці "МГБ ДНР Ізоляція", сьогодні вранці підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі, поруч міста Костянтинівка Донецької області", - зазначив він.

Щербаченко нагадав, що Бучок є свідком злочинів терористів "ДНР".

Зі свого боку медичка 128-ї бригади ЗСУ Тетяна Борисенко додала, що поки невідомо, хто саме встановив розтяжку.

"Сьогодні біля свого підірвалася на розтяжці, яку встановили невідомі, Валентина Бучок. Жінка, яка була в полоні більше року, яку зняли у фільмі "Ізоляція", яка не мовчить і каже правду", – написала вона у Facebook.

Facebook Володимира Щербаченка

Facebook Володимира Щербаченка

Facebook Володимира Щербаченка

Facebook Тетяни Борисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валентина Бучок була звільнена з полону "ДНР" в грудні 2017 року. Жінка працювала електромонтером в Донецьку. У лютому 2017 го її звинуватили у "співробітництві з СБУ".