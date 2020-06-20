Скоєно замах на колишню полонянку і важливого свідка злочинів 'ДНР' Валентину Бучок

У Костянтинівці Донецької області скоєно замах на колишню полонянку "ДНР" Валентину Бучок.

Про це в Facebook повідомила медик 128-ї бригади ЗСУ Тетяна Борисенко. Вона уточнила, що жінка підірвалася на розтяжці 20 червня, яку встановили невідомі.

"Сьогодні біля свого підірвалася на розтяжці, яку встановили невідомі, Валентина Бучок. Жінка, яка була в полоні більше року, яку зняли у фільмі" Ізоляція ", яка не мовчить і каже правду", – зазначила Борисенко.

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