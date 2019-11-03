Склеїли паспорт: окупанти пішли на підлу провокацію в Криму

Наглядачі СІЗО в анексованому Криму зіпсували кримському журналісту і редактору "Твоя газета" Олексію Назимову український паспорт.

Він звернув на це увагу, коли виходив 1 листопада на свободу, повідомляє подробиці видання "Крим.Реаліі".

"Коли я отримував документи, і ось що вони зробили з моїм українським паспортом. Сторінки склеєні: перша з фотографією і далі всі, на яких є позначки. Навмисне зіпсували. Люди спеціально створюють проблеми. Коли у мене вилучали паспорт під час обшуку будинку, він був у нормальному вигляді", – зазначив він.

Назимову зіпсували паспорт

Уточнюється, що в жовтні 2016 року в Криму було затримано власника видання "Твоя газета" Олексія Назимова і відеооператора Олексія Облєзова в Алушті. Незважаючи на прийняття першим нової "влади", чоловік постійно її критикував.

СК РФ його звинуватив у вимаганні 150 тисяч рублів у представників партії "Єдина Росія" нібито за нерозголошення компрометуючої інформації про його однопартійців. У листопаді 2018 Назимова засудили до 4 років 7 місяців в колонії загального режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Ялтинському архіві Криму вирішили списати і знищити документи "українського періоду".

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