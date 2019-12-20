"Складають іспити!" В ООС розкрили підступні плани російських снайперів на Донбасі

Окупаційні збройні формування Росії на Донбасі продовжують вести вогонь по позиціях українських військових із гранатометів і стрілецької зброї. Водночас лави ЗС РФ біля Мар'їнки поповнив загін російських снайперів.

Через це впродовж останніх декількох днів на ділянці фронту панує неспокійна ситуація. Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що майже щодня армійці спостерігають одиночні прицільні постріли з боку ворога. Саме в результаті одного з таких 18 грудня на одній із крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані ущент, під час ворожого обстрілу загинув місцевий житель.

У Мар'їнці під час ворожого обстрілу загинув мирний житель Facebook/Операція об'єднаних сил

"Військовослужбовцями бригади було оперативно організовано евакуацію потерпілого з сектору обстрілу. Військові медики намагалися повернути чоловіка до життя, але це було марно. За декілька хвилин він помер на місці біля власного подвір’я", – нагадали в ООС.

А місцеві розповіли подробиці трагедії. За словами пані Віри, її 57-річний сусід Михайло, як і завжди, сидів на лавці біля свого подвір’я, коли в спину влучив ворожий снайпер. Куля застрягла у животі.

Місцеві розповіли, як по них стріляють російські снайпери Facebook/Операція Об'єднаних сил

"Я побачила його тіло на дорозі, коли просто вийшла надвір. Думаю, що Михайло у пошуках допомоги пройшов десь метрів із десять після поранення, бо там залишилася одна його капця. Пострілів не чула, але одразу покликала на допомогу сусіда. Викликали швидку, але військові медики прибули на місце раніше", – пригадала жінка.

Зі свого боку представниця командування військової частини, військова Аліна зазначила, що напередодні приблизно о сьомій вечора ворожий снайпер обірвав життя і їхнього побратима Василя Лісіцина.

У ЗСУ зазначають, що це не єдині факти безпринципних дій російських снайперів Facebook/Операція Об'єднаних сил

"Спочатку ворог почав гатити із ручного протитанкового гранатомета. Так окупанти виманювали армійців на вогонь снайперів. На жаль, одна з ворожих куль калібром 7,62 мм влучила Василю у голову. Він загинув одразу, на бойовому посту", – розповіла вона.

За твердженням військової, це не єдині факти безпринципних і аморальних дій російських снайперів. Наприклад, опівдні 25 листопада внаслідок обстрілу в Мар’їнці було поранено ще одну місцеву жінку.

У Мар'їнці більшість будинків зруйновані вщент Facebook/Операція Об'єднаних сил

"Жіночка пересувалась містом зі своєю півторарічною дитиною. Ворог здійснив декілька пострілів. Куля влучила їй у грудну клітину і пройшла наскрізь, спричинивши перелом плечової кістки руки. Військові медики вчасно надали потерпілій первинну допомогу й доставили її до міської лікарні," – додала Аліна.

У Мар'їнці більшість будинків зруйновані вщент Facebook/Операція Об'єднаних сил

Водночас за даними армійської розвідки, активізація ворожих снайперів саме біля Мар’їнки не випадкова. Нещодавно на Донеччину з Росії заїхали випускники снайперської школи. І зараз поблизу цього населеного пункту вони складають свої іспити та відточують стрілецькі навички.

"У ворога лише одна мета – завдати якомога більше втрат Україні. І для них не має значення, яка перед ними ціль – це військовий чи цивільний. Цю ділянку фронту ворожі снайпери використовують лише як полігон", – підсумував військовослужбовець із позивним "Койот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої доби, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації всього раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. За даними штабу Операції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

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