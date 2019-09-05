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5 вересня • оновлено в 11:19
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"Скільки можна терпіти!" У Криму поскаржилися на нову проблему

2.7т Читати матеріал російською

В окупованому Криму жителі Армянська, де рік тому стався хімічний викид, поскаржилися на відключення води.

Про це з посиланням на місцеві пабліки написав в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. "Скільки можна це терпіти! Давайте терпіти щось інше!" - закликав він.

"Я в шоці 20:00 немає води. Що взагалі відбувається. Скільки ми все це можемо терпіти?" - обурився городянин.

Армянськ

Армянськ

Newsonline24

Також блогер нагадав про інтерв'ю "міністра екології та природних ресурсів" Криму Геннадія Нараєва, який заявив, що проблема в Армянську зникне з настанням холодів, "ситуація сама собою вирішиться".

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"Колись всі проблеми самі собою вирішаться ... коли всі вимруть", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Армянську запідозрили нову катастрофу. Жителі півострова забили тривогу через ознаки нових викидів на підприємстві.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Антошин Денис
Антошин Денис
Думаю, что жители Армянска должны сказать украинской власти спасибо за перекрытие канала с водой. Таким образом Киев поддерживает своих граждан в Крыму - вниманием и любовью
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