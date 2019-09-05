"Скільки можна терпіти!" У Криму поскаржилися на нову проблему

В окупованому Криму жителі Армянська, де рік тому стався хімічний викид, поскаржилися на відключення води.

Про це з посиланням на місцеві пабліки написав в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. "Скільки можна це терпіти! Давайте терпіти щось інше!" - закликав він.

"Я в шоці 20:00 немає води. Що взагалі відбувається. Скільки ми все це можемо терпіти?" - обурився городянин.

Армянськ Newsonline24

Також блогер нагадав про інтерв'ю "міністра екології та природних ресурсів" Криму Геннадія Нараєва, який заявив, що проблема в Армянську зникне з настанням холодів, "ситуація сама собою вирішиться".

"Колись всі проблеми самі собою вирішаться ... коли всі вимруть", - додав він.

Армянськ

Скільки можна це терпіти!

Давайте терпіти щось інше! pic.twitter.com/LLrhMh5k2T - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 5, 2019

У своєму інтерв'ю "міністр" екології та природних ресурсів РК Геннадій Нараїв заявив, що проблема в Армянську зникне з настанням холодів, "ситуація сама собою вирішиться"

коли то всі проблеми само собою вирішуватися ...

коли все вимруть pic.twitter.com/x8kCebzcMA - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Армянську запідозрили нову катастрофу. Жителі півострова забили тривогу через ознаки нових викидів на підприємстві.

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