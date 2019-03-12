"Скільки коштує життя?!" У Києві облили кров'ю НАБУ та висунули ультиматум. Фото

У вівторок, 12 березня, в Києві активісти залили кров'ю вхід у будівлю Національного антикорупційного бюро, вимагаючи притягнути до кримінальної відповідальності його главу Артема Ситника.

Також члени націоналістичної організації "Традиція і порядок" обклеїли стіни стікерами "Торгівля з окупантами – бізнес на крові", передає "Інформатор".

На акцію протесту прийшли з плакатами "Кредит довіри вичерпаний", "НАБУ кришує мародерів", "НАБУ нічим не краще", "Ситнику, скільки коштує життя".

Зазначимо, що головна вимога націоналістів – притягнення до кримінальної відповідальності директора НАБУ Ситника.

Нагадаємо: журналісти Bihus.Info з'ясували, що співробітники НАБУ знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому". У розслідуванні вказується, що заступник директора Бюро Гізо Углава був у змові з бізнесменами, причетними до незаконних оборудок в оборонці.

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Мітинг біля будівлі НАБУ інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне посачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

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