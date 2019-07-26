"Скільки "коштує" Путін?" Слава Рабінович анонсував грандіозний компромат на президента РФ

Російський блогер і фінансист Слава Рабінович анонсував оприлюднення сенсаційних матеріалів про те, на чому тримається режим президента Росії Володимира Путіна і в скільки це обходиться.

Про свої плани він написав на особистій сторінці у Facebook і допустив можливі погрози у зв'язку з публікацією резонансних фактів.

"Нещодавно мені передали інформацію для моєї чергової серії "Одкровень Силовика". Інформацію з надійних джерел. Я теж "ще пожити хочу", і теж боюся за своє життя. Але я опублікую цю інформацію, тому що вважаю її суспільно важливою і необхідною для оприлюднення, і водночас – почуйте мене, путінські покидьки – я вас не боюся", – написав Рабінович.

Слава Рабінович

Він зазначив, що сенсаційна інформація стосуватиметься таких питань:

1. Скільки насправді "коштує" Путін, звідки і як він бере своє багатство, і де саме його ховає.

2. Який план незаконного утримання влади Путіним і його ОЗУ.

3. Хто, чому і навіщо вбив Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва (російські журналісти. – Ред.) у ЦАР, і що вони дізналися в ЦАР незадовго до своєї смерті.

4. Який ліміт витрат на дебетові та кредитні картки Міллера (Олексій, голова "Газпрому". – Ред.) і Грефа (Германа, голови Сбербанку Росії. – Ред.), і чому.

5. Які суми виплачуються чиновникам в ранзі заступника міністра як так звана "13-та зарплата".

"Вбивати мене до публікації марно: флешка з цією інформацією зберігається в сейфі в офісі юридичної фірми в одній із європейських столиць, і, якщо зі мною що-небудь трапиться, ця інформація буде негайно опублікована як є, без формату "Одкровень Силовика", з явками, паролями, детальним описом і навіть фотографіями. Вбивати мене після публікації теж марно: публікувати я буду у форматі "Одкровень Силовика", і цей формат буде межею, на яку я піду", – попередив Рабінович.

Разом із тим він підкреслив, що, якщо з ним щось станеться, вже після публікації, то зазначена інформація буде негайно віддана найширшому публічному розголосу вся, як вона є.

"То ж на місці путінських ОЗУ, ФСО і ФСБ, я б подумав про те, як зробити так, щоб зі мною, навпаки, нічого не сталося. Інакше буде гірше. Юридична фірма в Європі має детальні інструкції, що робити і, повірте, вони будуть слідувати вже даним їм вказівкам", – підсумував фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Слава Рабінович впевнений, що перемога на президентських виборах Володимира Зеленського не обійшлася без впливу Кремля. Він додав, що якщо Зеленський не скористається презумпцією довіри, справа дійде до імпічменту.

Також фінансист описав сценарій кінця Росії: за ціни на нафту в розмірі $40 за барель російська економіка вибухне катастрофічно швидко. Якщо ж ціна підніметься до $110 – економіка буде вибухати в довшій перспективі, повільно загниваючи.

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