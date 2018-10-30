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''Скільки дітей було!'' Секс-скандал з тренером на Житомирщині отримав продовження

8.2тЧитати матеріал російською

У Бердичеві на Житомирщині набирає обертів секс-скандал з 59-річним тренером із шахів, якого підозрюють у розбещенні 11-річної підопічної.

Так, колеги обвинуваченого дізналися про інцидент з інтернету. Вони шоковані і в провину досвідченого педагога не вірять, передає ТСН.

"Стільки дітей у нього було, результати були. Діти виконували і перші розряди. Набирав з шести років, з першого класу, приводили батьки, тут чекали, а він там з ними займався", - говорить Леонід Зелінський.

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У гурток "Біла тура" ходило до трьох десятків учнів у віці від 6 до 17 років. Керівник центру спортивного дозвілля переконує, що на розпусну поведінку підлеглого до сих пір ніхто не скаржився.

"Якби було, я б сам підняв шум. Ні від батьків, ні письмово, ні усно - взагалі нічого не було. Я кожен день з ним спілкувався", - запевнив керівник міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Олег Рудницький.

Зараз клас, де проходили заняття з шахів, закритий і опечатаний поліцією. Батьки відмовляються водити дітей у гурток.

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Місце
УкраїнаЖитомир
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