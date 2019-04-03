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"С*ки! Сюди би їх!" Опубліковано останнє послання до українців від загиблої на Донбасі "Відьми"

1.9тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували останню розмову перед смертю відомого добровольця Яни Червоної ( "Відьма"), яка загинула 2 квітня на Донбасі.

Його показала на своїй сторінці в Facebook доброволець і активістка Катерина Яресько. "Яна була сміливою, відчайдушною, відвертою, завжди на передовій, завжди за Україну. У неї була своя думка, вона її висловлювала прямо, часто викликаючи вогонь на себе", – написала вона.

За словами Яресько, загибла волонтерка під час листування з нею вже перебувала в тому ж бліндажі, який потім розгромили терористи.

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Яна Червона

Яна Червона

Facebook Катерини Яресько

Розмова стосувалася результатів першого туру виборів президента України. Червона різко висловилася про ту частину виборців, які віддали свої голоси за шоумена Володимира Зеленського.

"А зараз їм, бл*ть, не страшно? С*ки. У мене троє поранених на позиції за тиждень... Тільки з моєї позиції! С*ки вони. Сюди би їх!" – написала вона перед смертю.

І при цьому уточнила: "Нехай покажуть мені на тому боці українців! Там триколор стоїть навпроти мене і прапор "ЛНР ".

Червона також зронила фразу: "С*ка, хоч додому не повертайся". Як пише Яресько, через кілька годин її вбили бойовики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 10 раз обстріляли позиції захисників України. У результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
сепары седят на своих позициях и ни куда не лезут а эти горя вояки все пытаются маленькую часть серой зоны захватить а потом помпезно это объявить на всю Украину сидите смирно и не будет и обстрелов !завязывайте этими понтами
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Красиво, чинно и благородно уничтожили свiдомо МАНДАйнутую тварюку!!! Бешеных свiдомо МАНДАйнутых ублюдков ждет таже участь!
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