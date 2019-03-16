"Скажи мені, хто твій друг?" Цимбалюк яскраво пройшовся по нацистських зв'язках Путіна

Російська влада не має права звинувачувати Україну в фашизмі тоді, як сама співпрацює з Австрійською партією свободи, що має нацистське коріння.

Саме за її квотою в уряд Австрії пройшла подруга президента Росії Карін Кнайсль, яка є міністром закордонних справ. Про це у своєму відеоблозі на YouTube розповів український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він нагадав, що журналісти видання "Німецька хвиля" раніше опублікували статтю, в якій викрили партію Кнайсль. Їм стало відомо, що ця політсила дружня з Володимиром Путіним, підписала угоду про партнерство з його партією "Єдина Росія" і має нацистське коріння.

Володимир Путін

"Маса всіляких грішків є у цієї партійної організації. І якщо врахувати, що ультраправі в Європі є друзями Кремля, при цьому товариші з боку Москви чомусь сміють наших правих називати нацистами, фашистами й іншими нехорошими словами. Мені здається, досить згадати прислів'я — скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Воно тут дуже і дуже доречне", — сказав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року президент РФ Володимир Путін відвідав весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, де навіть станцював з нею танець.

У березні Кнайсль розкрила подробиці візиту Путині на її весілля. Дипломат зазначила, що глава Кремля прибув на торжество, як приватна особа. Також вона розповіла, що знає його вже 18 років.

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