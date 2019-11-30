Як довести, що вас таємно знімали для порно: адвокат дав поради

Довести, що ви стали жертвою незаконної відеозйомки для порносайту в Україні, складно, але йти і писати заяву в поліцію необхідно в будь-якому випадку.

"Можна говорити про втручання в ваше приватне життя. Тим більше відео з вами поширювалося серед великої кількості людей. І потім потрібно звертатися в суд і вимагати відшкодування морального збитку", – пояснив OBOZREVATEL адвокат Андрій Вареник.

Кабінет лікаря-гінеколога в Одесі, де таємно знімали пацієнток

Так, юрист вказує на деякі складності, які можуть виникнути під час розслідування. Наприклад, досить важко довести, що на зйомці присутня саме вказана особа.

"Головна проблема довести причетність когось до установки відеокамери, знайти канал звідки проводилася зйомка, хто отримував цю інформацію, поширював її. Злочинець може перебувати навіть за кордоном. Хіба що пощастить знайти носії з цими записами або знайти їх на комп'ютері. А якщо все зберігалося на хмарному сервері, то тут виникають складнощі", – говорить юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Прихована камера була встановлена в кабінеті лікаря-гінеколога, який проводив УЗД-обстеження. Це приміщення лікар орендував.

Пізніше стало відомо ім'я гінеколога. Це В'ячеслав Олегович Тріполко.

У самому онкологічному центрі відхрестилися від лікаря-гінеколога. За словами головного лікаря, він нібито 10 років тут орендує приміщення, справно платить гроші за оренду.

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