Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Як довести, що вас таємно знімали для порно: адвокат дав поради

3.1т
Читати матеріал російською

Довести, що ви стали жертвою незаконної відеозйомки для порносайту в Україні, складно, але йти і писати заяву в поліцію необхідно в будь-якому випадку.

"Можна говорити про втручання в ваше приватне життя. Тим більше відео з вами поширювалося серед великої кількості людей. І потім потрібно звертатися в суд і вимагати відшкодування морального збитку", – пояснив OBOZREVATEL адвокат Андрій Вареник.

Кабінет лікаря-гінеколога в Одесі, де таємно знімали пацієнток

Кабінет лікаря-гінеколога в Одесі, де таємно знімали пацієнток

Так, юрист вказує на деякі складності, які можуть виникнути під час розслідування. Наприклад, досить важко довести, що на зйомці присутня саме вказана особа.

Як довести, що вас таємно знімали для порно

"Головна проблема довести причетність когось до установки відеокамери, знайти канал звідки проводилася зйомка, хто отримував цю інформацію, поширював її. Злочинець може перебувати навіть за кордоном. Хіба що пощастить знайти носії з цими записами або знайти їх на комп'ютері. А якщо все зберігалося на хмарному сервері, то тут виникають складнощі", – говорить юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Порноскандал в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Порноскандал в Одесі
Місце
Україна Одеса
Теги
порноіндустрія скандали секс скандал лікарі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Да легко доказать. Достаточно быстро просмотреть все порносайты.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги