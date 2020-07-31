Скандальну Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ. Документи

Колишня мерка Слов'янська Неля Штепа підозрюється у вбивстві офіцера Служби безпеки України Геннадія Беліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року поблизу села Семенівка Донецької області.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив" із посиланням на дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, Штепа за співучасті з російським терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) та іншими особами поблизу Семенівки вчинили вбивство Геннадія Беліченка, а також умисні тяжкі тілесні ушкодження іншим офіцерам СБУ.

Матеріали внесено до ЄРДР 29 травня 2020 року.

5 червня 2020 року до Слов'янського відділу поліції надійшла заява офіцера СБУ Андрія Дубовика, який попросив допитати його як потерпілого щодо подій 13 квітня 2014 року.

sprotyv.info

sprotyv.info

sprotyv.info

sprotyv.info

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Нагадаємо, що вранці 13 квітня 2014 року в передмісті Слов’янська група спецпризначення СБУ "Альфа" спільно з керівництвом Донецької обласної міліції проводили розвідку. Вони зупинилися в селі Семенівка, аби поспілкуватися з місцевими мешканцями. Тоді на спецпризначенців було вчинено збройний напад. У цьому бою загинув капітан СБУ "Альфа" Геннадій Беліченко.

Як з'ясувалося потім, терористи під’їхали на легковому автомобілі та відкрили вогонь з автоматів по машинах СБУ. Водночас із лісопосадки по українських спецпризначенцях відкрила вогонь інша група російських диверсантів.

Капітан Беліченко першим вступив у бій. Його поранили, проте він продовжував відстрілюватись, прикриваючи своїх товаришів. Незабаром капітан загинув від численних поранень. У тому ж бою було поранено командира "Альфи" полковника Геннадія Кузнєцова, полковника СБУ Олександра Куксу, підполковника "Альфи" Андрія Дубовика.

На допомогу спецпризначенцям прийшли десантники 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади, які стояли неподалік. Військові мали наказ не відкривати вогонь, але командир роти Вадим Сухаревський вступив у бій, сам сівши на місце стрілка в БТР. Зрештою, кулеметним вогнем вдалося придушити вогонь противника, після чого російські диверсанти швидко відступили.

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