Скандальному Абромавічусу надали доступ до держтаємниці

Служба безпеки України надала допуск до державної таємниці генеральному директору концерну "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу.

Таке рішення ухвалене, навіть незважаючи на те, що раніше було підтверджено наявність у чиновника литовського громадянства, якого його хотіли позбавити. Про це повідомляють "Українські Новини", посилаючись на офіційну відповідь силового відомства.

"За результатами проведеної перевірки Айварасу Абромавічусу, у зв'язку із допуском до державної таємниці, Службою безпеки України надано йому такий допуск 18 жовтня 2019 року", – йдеться у документі.

Айварас Абромавічус Цензор.NET

Водночас наголошується, що до СБУ поки не надходили документи про перевірку щодо доступу до державної таємниці нового заступника Абромавічуса – Мустафи Найєма.

Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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