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6 грудня • оновлено в 16:57
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Скандальному Абромавічусу надали доступ до держтаємниці

1.1т
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Служба безпеки України надала допуск до державної таємниці генеральному директору концерну "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу.

Таке рішення ухвалене, навіть незважаючи на те, що раніше було підтверджено наявність у чиновника литовського громадянства, якого його хотіли позбавити. Про це повідомляють "Українські Новини", посилаючись на офіційну відповідь силового відомства.

"За результатами проведеної перевірки Айварасу Абромавічусу, у зв'язку із допуском до державної таємниці, Службою безпеки України надано йому такий допуск 18 жовтня 2019 року", – йдеться у документі.

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Айварас Абромавічус

Айварас Абромавічус

Цензор.NET

Водночас наголошується, що до СБУ поки не надходили документи про перевірку щодо доступу до державної таємниці нового заступника Абромавічуса – Мустафи Найєма.

Скандальному Абромавічусу надали доступ до держтаємниці

Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особа
Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром Служба безпеки України
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо срочно перепрошивать все мобильные телефоны всiх воинов свiту , новую кожу на ядерный чемодан, а самого Абрамячьивискуса на двое суток к детектору лжи, пока все не позабудет.....пока Путин не узнал. Сопрут же носителя таен как сперли кладезя военных тайн Яныка кровавого
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