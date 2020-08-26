Скандального Фукса пов'язали з махінаціями з будівництвом в Підмосков'ї

Фігурант безлічі гучних корупційних скандалів як в Росії, так і в Україні, Павло Фукс, який у РФ уже перебуває у міжнародному розшуку за розкрадання коштів пайовиків при будівництві ЖК Sky House в Москві і банківського кредиту, став фігурантом справи про махінації із забудовою в Підмосков'ї.

Як пише "Комерсант", нова справа пов'язана з розкраданням грошей при будівництві елітного селища "Резиденція Кристал Істра" на Новоризькому шосе. Компанія Фукса і його партнера Бекболата Бекенова MosCityGroup запустила проект в 2007 році. На 90 гектарах планувалося побудувати 157 житлових будинків і об'єктів соціальної інфраструктури. Одна сотка землі продавалася за ціною від $45 000 до $70 000.

Нерухомість в "Кристал Істра" встигли купити три десятки людей. Але компанія Фукса свої зобов'язання перед інвесторами не виконала: із зібраних з клієнтів за землю $100 млн в справу вклали всього близько $15 млн.

Під час розслідування за фактом шахрайства в особливо великому розмірі з'ясувалося, що велика частина грошей відразу ж виводилася в контрольовані Фуксом і Бекеновим офшори на Кіпрі і Британських Віргінських островах. Слідство також дізналося, що вкладатися в інфраструктуру селища ймовірні шахраї не збиралися спочатку. Призначені для цього землі вони нібито планували розпродати.

Відзначимо, що незадовго до обшуків в рамках розслідування цієї справи правоохоронці затримали чотирьох осіб з оточення Фукса і Бекенова. Двоє з них пішли на співпрацю зі слідством і дали свідчення, в тому числі і про те, що організаторами схеми були Фукс і Бекенов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фукс вважався наближеним до колишньої влади. Однак вона змінилася, але одіозний "бізнесмен" приліпився вже і до нової. Очманілим від безкарності олігархом не займаються і правоохоронні органи. Хоча за найскромнішими підрахунками через це Україна вже втратила сотні мільярдів гривень.