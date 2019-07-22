Скандального ексрегіонала Єфремова випустили з-під варти: подробиці

У понеділок, 22 липня, Київський апеляційний суд ухвалив рішення випустити з-під варти скандального ексрегіонала Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Андрій Смирнов.

"Апеляційний суд Києва задовольнив нашу апеляційну скаргу і застосував щодо Олександра Єфремова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", – написав він.

"Через три роки автоматичного, незаконного і, головне, бездоказового утримання під вартою, Олександр Єфремов їде додому", – додав правозахисник.

Підтвердила інформацію також журналістка і волонтер Ольга Решетилова.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно відправляється додому в Київ", – поділилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Екс-регіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ стався саме за командою Єфремова.

У свою чергу, в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландика закликали притягнути до відповідальності.

Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем в державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екс-нардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.

Також в листопаді 2017 року свідок розповів про обставини проведення мітингів і підготовку до проведення незаконного референдуму навесні 2014 року на території Луганської області у справі Єфремова.