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Скандального ексрегіонала Єфремова випустили з-під варти: подробиці

27.4т Читати матеріал російською

У понеділок, 22 липня, Київський апеляційний суд ухвалив рішення випустити з-під варти скандального ексрегіонала Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Андрій Смирнов.

"Апеляційний суд Києва задовольнив нашу апеляційну скаргу і застосував щодо Олександра Єфремова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", – написав він.

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Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

Українська правда

"Через три роки автоматичного, незаконного і, головне, бездоказового утримання під вартою, Олександр Єфремов їде додому", – додав правозахисник.

Підтвердила інформацію також журналістка і волонтер Ольга Решетилова.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно відправляється додому в Київ", – поділилася вона.

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Справа Олександра Єфремова
Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
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Korn Val
Korn Val
Ну а чего так поздно? Чуть раньше - и в депутаты бы успел.
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Yan Yuri
Yan Yuri
Места освобождают для петиных друзів
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васильевич василий
васильевич василий
Надо сажать Петю . Парубия и Турчинова - пожизненно . Яйценюку усекновение яиц
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