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Скандального екс-нардепа спіймали п'яним за кермом: фото

3.5тЧитати матеріал російською

У Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Audi за кермом якого знаходився п'яний народний депутат минулого скликання від партії "Батьківщина" Ігор Скосар.

Про це в Facebook повідомляють "Вартові еспресо". Відзначається, що патрульні зупинили авто за порушення правил дорожнього руху.

"Водій мав всі ознаки алкогольного сп'яніння, що і підтвердив алкотестер Драгер - 2.39 проміле. Чоловік, що сидів за кермом представився депутатом Верховної Ради, правда, минулого скликання. Їм було пред'явлено посвідчення на ім'я Ігоря Скоcаря", – йдеться в повідомленні.

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На порушника поліція склала протокол за керування в нетверезому стані.

Ігор Скоcар був обраний нардепом від "Батьківщини". № 58 у виборчому списку. Однак, мав статус безпартійного. У 2013 році вийшов з фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Скандального екс-нардепа спіймали п'яним за кермом: фото

Facebook

Скандального екс-нардепа спіймали п'яним за кермом: фото

Facebook

Скандального екс-нардепа спіймали п'яним за кермом: фото

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько потрапив в ДТП.

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Місце
УкраїнаКиїв
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