Скандальний Семочко керуватиме Службою зовнішньої розвідки

Службою зовнішньої розвідки України до офіційного призначення указом президента глави служби уповноважені управляти Андрій Олексієнко та Сергій Семочко.

Як передає УНІАН, обидва перші заступники будуть виконувати обов'язки керівника служби відповідно до свого напрямку роботи.

"У нас у штаті є два перші заступники: Андрій Олексієнко та Сергій Семочко, вони уповноважені виконувати обов'язки голови служби по лінії свого кураторства до відповідного указу президента про призначення голови СЗРУ", — розповіли в прес-службі.

Сергій Семочко znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" провели власне розслідування і з'ясували, що під час роботи Семочка в контррозвідці, СБУ вимагала у фармакологічного бізнесу "відкати". Його самого запідозрили в причетності до припинення закупівлі ліків.

Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що Служба безпеки під керівництвом Семочка вимагала оригінал аудиту ПриватБанку.

У листопаді директор департаменту "діалізна терапія" компанії "DIAVITA" Сергій Хрістінченко розповів, що Семочко вимагав від підприємства хабар у розмірі 250 тисяч доларів за право участі в тендері.

За даними розслідування, сім'я екс-чиновника СБУ володіє також будинками під Києвом вартістю в мільйони доларів.

Незабаром після цього Семочко в ефірі телеканалу ZIK спробував виправдатися за величезні статки.

У дружини чиновника виявили російське громадянство.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!