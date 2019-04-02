Скандальний обшук фіскалів у страховиків: з'явилася відповідь ГБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за фактом перевищення влади слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС у зв'язку зі скандальними обшуками в київському офісі компанії "Арсенал Страхування".

Про це на сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко. Вона уточнила, що за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади посадовими особами) КК триває досудове розслідування.

Варченко зазначила, що бюро звернуло увагу на публікації в мережі, з яких випливає, що співробітники Державної фіскальної служби порушили українське законодавство.

Ілюстрація. ДФС Новое Время

Так, у журналістському розслідуванні "Стоп корупції" повідомляється, що ДФС блокує роботу однієї з найбільших страхових компаній України "Арсенал Страхування".

Конфлікт страховиків і ДФС почався з планової перевірки навесні 2017-го, що тривала півроку.

Тоді, не виявивши порушень, фіскали, за словами керуючого партнера адвокатського об'єднання "Правова та економічна безпека" Сергія Колесника, висунули компанії "абсурдні" претензії, наприклад, придбання побутової техніки "одним чеком".

"За такою схемою працюють усі страхові компанії з багатьма партнерами. Але конкретно в цьому випадку податківці захотіли, щоб за один чайник люди платили за двома чеками: за сам товар, і окремо – за гарантію", – йдеться в матеріалі.

Протиправність претензій двічі підтвердив Окружний адміністративний суд Києва. Задовольнити вимоги ДФС відмовився і Шевченківський районний суд.

Дозвіл на обшук офісу компанії в Києві відомству видав глава Ленінського райсуду в Харкові Віталій Бондаренко. Журналісти наголошують, що нинішній керівник слідства Офісу великих платників податків ДФС Ігор Чіпічадзе до цього керував слідством ДФС у Харківській області.

"Ми виграли всі суди, нам нема чого висунути. Єдине, що залишається – впливати на нас і на наших контрагентів, щоб ми з якимось поклоном до когось прийшли і про щось домовлялися... Протягом півтора року нашу позицію підтримав суд і першої, і апеляційної, і касаційної інстанцій", – прокоментував конфлікт глава Наглядової ради страхової компанії Олександр Солоп.

Нагадаємо, вдень 21 березня в офісі "Арсенал Страхування" почався обшук ДФС, який тривав 34 години. При цьому фіскали допустили безліч грубих порушень закону – не пустили на місце адвоката компанії, неодноразово переривали обов'язкову відеофіксацію слідчих дій та інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів у середу, 6 березня, ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби.

Так, ДФС розділять на Державну податкову (ДПС) і Державну митну служби (ДТС).

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