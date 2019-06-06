Мільйонер і кум Пшонки: хто намагався пробратися в команду Зе

У команду "Слуги народу" активно "стукало" чергове "нове обличчя" — кум скандального сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки, народний депутат Сергій Міщенко. Він збирався балотуватися на 98-му виборчому окрузі.

За даними ЗМІ, в цьому районі у нардепа є прямі бізнес-інтереси. Перш за все пов'язані з аеропортом "Бориспіль".

Правда, Міщенко не пройшов перевірку. За які "заслуги" скандальний народний депутат поки опинився за бортом — розбирався OBOZREVATEL.

Людина з оточення Януковича

ЗМІ неодноразово писали, що Сергій Міщенко тісно пов'язаний із найближчим оточенням екс-президента Віктора Януковича. Зв'язок оформлений насамперед через кумівство із сім'єю колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Цікавий вигляд має і декларація нардепа. Наприклад, він є співвласником будинку у Яремче, площею 106 кв. м. Часткою в цьому особняку володіє нині покійний колишній ректор Національного університету державної податкової служби Петро Мельник, який свого часу був нардепом від Партії Регіонів, і Севастян Сільчук, довірена особа екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Декларація Сергія Міщенка

Також у спільній власності у них перебуває земельна ділянка 850 кв. м. у Яремче. До слова, всього у народного депутата є: квартира і житловий будинок у Києві, 4 земельні ділянки, а також два житлових будинки і дві ділянки у Яремче.

Згідно з офіційною декларацією за 2018 рік, у власності родини Міщенків ціла колекція дорогих годинників марок Ulysse Nardin, Omega та інших, а також ювелірні вироби, мисливські рушниці марок Бенеллі і Браунінг. На банківських рахунках сім'я нардепа зберігає близько 700 тисяч доларів, а також 900 тисяч гривень.

При цьому сам Сергій Міщенко до 2003 року року працював у прокуратурі. Свій шлях розпочав у 1994 році з посади помічника прокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури. Потім стрімко пішов угору кар'єрними сходами і у період з 1998 по 2001 рік став заступником прокурора Дарницького району Києва, прокурором Подільського району.

З 2001 по 2002 рік був прокурором Київської області, потім став заступником прокурора столиці. З 2006 року і донині Сергій Міщенко є народним депутатом. Яким чином він зміг заробити 700 тисяч доларів готівкою, а також побудувати особняки під Києвом — питання залишається відкритим.

Щоправда, за інформацією ЗМІ, нардеп має інтереси в аеропорту "Бориспіль", його пов'язують із впливом на парковки в аеропорту. Також він мав відношення до роботи офіційного таксі аеропорту SkyTaxi.

Все почалося ще тоді, коли Міщенко працював на рівні прокуратури. Як пише видання FaceNews, до бориспільського ОЗУ братів Владислава і Сергія Байчасів приєднався місцевий перспективний прокурорський працівник Сергій Міщенко.

"Який і забезпечував — все більше і більше — прикриття протизаконної діяльності "бориспільської ОЗУ", активно беручи участь у спільних із бандитами бізнес-проектах на пайових засадах. Вже працюючи у ГПУ, Сергій Міщенко був одним із тих, кого колеги запідозрили у "зливі" службової інформації, що стосується розслідування "справи Гонгадзе", — зазначає видання.

Повідомляється, що у 2000-2001 роках Міщенко обіймав посаду начальника Управління з координації діяльності правоохоронних та інших державних органів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Генпрокуратури.

"Кар'єрний злет у системі прокуратури у Міщенка припав на той період, коли Адміністрацію президента очолив Віктор Медведчук, а прем'єр-міністром став Віктор Янукович: один із лідерів "бориспільської ОЗУ" став помічником генпрокурора Геннадія Васильєва, типового "донецького", — пишуть журналісти.

Facenews

Як зазначено вище, Міщенку в цій схемі відійшов аеропорт. Оточення кума Пшонки контролює найвигідніші парковки "Борисполя". Так, найближчі парковки до терміналів D і B тепер обслуговує компанія "Аеропорт-паркінг", засновниками якої є соратники Міщенка.

Після Революції Гідності нардеп не втратив свій вплив, а ще більше посилив його. Хоча на виборах 2012 року Міщенко обіцяв звільнити свій округ Юлії Тимошенко, коли та вийде з ув'язнення, натомість у 2014 році він очолив виборчий штаб Петра Порошенка, а після виборів вступив у фракцію БПП. До слова, саме він і завершив формування коаліції, ставши 226-м депутатом у парламентській більшості.

Новий член команди Зеленського?

Відчувши провал президента Петра Порошенка на виборах 2019 року, Сергій Міщенко зорієнтувався і вийшов на іншого впливового бізнесмена — Ігоря Коломойського. Посилення позицій Міщенка пов'язують із його юридичними заслугами в обстоюванні інтересів власників ПриватБанку.

У 2016 році журналісти програми "Схеми" отримали аудіозапис розмови двох людей, голоси яких дуже схожі на Коломойського і Міщенка. У ній нібито олігарх лає нардепа за те, що той не проголосував за потрібний йому закон.

Коломойський: Ви проголосували за закон "50+1", хотів вам висловити за це подяку... Ну, а що... в лапках, звісно...

Міщенко: Що?

Коломойський: У лапках, звісно.

Міщенко: Ну, мені ніхто нічого не говорив... Щодо цього закону.

Коломойський: Здається, є речі, які навіть говорити не потрібно.

Міщенко першим у Верховній Раді зареєстрував постанову про інавгурацію Володимира Зеленського, але не голосував за запропоновані ним самим законопроекти щодо зміни виборчого законодавства і проведення держзакупівель ЦВК під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 22 травня.

У підсумку, як стало відомо OBOZREVATEL, Міщенко не пройшов перевірку і не буде балотуватися від "Слуги народу" на окрузі.

Далі буде...

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