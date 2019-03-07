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Скандальний "Мостобуд" продовжив браконьєрський видобуток піску у Києві

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У Києві на вулиці Промисловій скандально відома компанія "Мостобуд" продовжує нарощувати обсяги незаконного видобутку піску.

Щоб привернути до проблеми увагу правоохоронців, активісти влаштували на місці злочину безстроковий пікет, повідомляється на сторінці Української асоціації видобувачів піску (УАВП) у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Незаконний видобуток піску у Києві

Незаконний видобуток піску у Києві

Facebook УАВП

Незаконний видобуток піску у Києві

Незаконний видобуток піску у Києві

Facebook УАВП

Група компаній "Мостобуд" вже багато років під виглядом днопоглиблення незаконно видобуває і продає пісок, тим самим грабуючи киян на сотні мільйонів гривень.

Місцеві органи влади міста Києва, депутати КМДА та правоохоронні органи демонструють бажання співпрацювати, рішенням Київської міської ради від 20 грудня 2018 року було розірвано договір оренди з ТОВ "Мостобуд" і піщаних браконьєрів зобов'язали залишити територію незаконного намиву і складування сировини. Також нещодавно на території підприємства "Мостобуд" Державне бюро розслідувань провело обшук з приводу нелегального видобутку і реалізації піску.

Незаконний видобуток піску у Києві

Незаконний видобуток піску у Києві

Facebook УАВП

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До уваги ГПУ: скандальний ''Мостобуд'' знову взявся за контрабанду піску

Однак звиклі до безкарності і беззаконня нелегали і після цього продовжують вивозити пісок з об'єкта і охороняти свою територію "тітушками".

Саме тому активісти власними силами намагаються їх зупинити. Правоохоронці Голосіївського районного управління нарешті приїхали на виклик. На місці також перебувають активісти УАВП, ГО "Ми — Кияни", ГО "Спільна Варта", ГО "Стоп корупція", "тітушки", які нещодавно побили журналістів, і представники поліції.

Незаконний видобуток піску у Києві

Незаконний видобуток піску у Києві

Facebook УАВП

Незаконний видобуток піску у Києві

Незаконний видобуток піску у Києві

Facebook УАВП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 грудня 2018 року асоціація "Надрокористувачі України" домоглася розірвання договору оренди з ПАТ "Мостобуд", яке незаконно займалося видобутком піску на орендованій території за адресою вулиця Промислова, 4 в Голосіївському районі Києва.

  • ПАТ "Мостобуд", головою наглядової ради якого є екс-регіонал і нардеп VII скликання Володимир Продивус, неодноразово фігурувало у скандалах із "тітушками".

  • 22 грудня "тітушки" "Мостобуду" розгромили пікет активістів, які прийшли на місце намиву піску протестувати проти браконьєрського видобутку ресурсу.

  • 17 січня активісти повідомили, що скандальна компанія "Мостобуд" продовжує намивати і вивозити пісок з берегів Дніпра на Видубичах у Києві, незважаючи на арешт техніки і розірвання договору оренди земельної ділянки.

  • 24 січня у Києві "тітушки" напали на журналістів, які знімали матеріал про те, як у столиці крадуть пісок. Злочинці на декількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили авто представників медіа, застосували аерозольні балони, забрали сумку з грошима і речами. Одного постраждалого з тілесними ушкодженнями доправили в лікарню, поліція кваліфікувала дії злочинців як розбій.

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Тема
Незаконний видобуток піску на Київщині
Місце
УкраїнаКиїв
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минин евген
минин евген
"тем самым грабя киевлян на сотни миллионов гривен" - оборзеватель, хватит смешить людей. ну, чушь же несусветная! где можно получить свою часть песка?
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Это такая срань у вас в столице????
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