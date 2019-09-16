Скандальний Марш рівності в Харкові: з'явилося відео кривавої стрілянини

У Харкові влаштували криваву стрілянину в парку Горького. В результаті інциденту постраждав 19-річний хлопець. За попередніми даними, він брав участь у Марші рівності, організованому ЛГБТ-спільнотою.

Відео з потерпілим опублікували на сторінці "ХС Харків" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У парку Горького якась тварина вистрілила з травмата в хлопця. Очевидці повідомляють, що інцидент трапився на ґрунті ЛГБТ-тематики", – йдеться в дописі.

Тим часом у пресслужбі поліції Харкова розповіли про деталі події. За її інформацією, повідомлення про те, що в парку відпочинку стався конфлікт громадян, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 15 вересня близько 23:00.

За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. На місці події було виявлено 19-річного хлопця. Він пояснив, що у нього стався конфлікт з невідомими, які завдали йому тілесних ушкоджень. Після чого потерпілий зробив кілька пострілів з стартового пістолета в повітря. За словами хлопця, пістолет він загубив.

Марш рівності в Харкові "Цензор.НЕТ"

Поліцейські вилучили з місця події речові докази – гільзи і магазин з гільзами. Повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини конфлікту і особи, причетні до вказаної події.

Разом з тим на Telegram-каналі "Харків 1654" відзначили, що саме закривавлений хлопець був ініціатором стрілянини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові, в неділю, 15 вересня, через Марш рівності перекрили площу Свободи, що викликало обурення у місцевих жителів. Пізніше почалися сутички між ЛГБТ-активістами, противниками прайду і поліцією.

Крім того, натовп агресивних молодих людей побив підлітка-учасника Маршу рівності.

Пізніше потерпілий розповів, що його побив натовп чоловіків за те, що він заступився за свою подругу.

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