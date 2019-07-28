Скандальний генерал Глуховеря виправдався перед "Зеленським": сплив запис розмови

Глава ГУ Нацполіції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря, який потрапив у скандал із затриманням поліцейських співробітниками "КОРД", став жертвою російських пранкерів.

Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров) розіграли правоохоронця, зателефонувавши йому по телефону як підставні журналіст і президент Володимир Зеленський. Запис розмови оприлюднила "Страна" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Першим до головного поліцейського Дніпропетровської області додзвонився Вован, представившись цивільним журналістом.

Він сказав, що хоче поставити генералу питання з приводу незаконних дій його і його співробітників. Поліцейський у відповідь заявив, що "це все – російська пропаганда".

"Якщо є якісь питання, будь ласка, приходьте в кабінет, розберемося", – додав він.

Зеленський і Глуховеря Колаж

Після цього Лексус поговорив із чиновником як Зеленський. Відзначимо, голос росіянина зовсім не схожий на голос українського глави, однак Глуховеря, схоже, не звернув на це уваги.

"У мене нічого не сталося. Ми діємо відповідно до закону... Я не розумію... Дуже багато блогерів... Як вони це виставили, ми поки розбираємося", – говорив "Зеленському" голова обласної поліції.

Коли псевдо-Зеленський став сердитися і погрожувати звільненням, генерал заявив, що виконає всі його вказівки відповідно до закону.

На зауваження Лексуса про те, що він ніколи не бачив, щоб співробітники поліції так спілкувалися зі своїми патрульними, Глуховеря відреагував здивуванням.

"А що, погано спілкувався? Чи що?" – запитав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно в ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля знаходився водій Віталія Глуховері.

Під час спілкування з патрульними він, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіції в області й після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

Як повідомили нашому виданню джерела з патрульної поліції, готується рішення про відставку правоохоронця. Йому також загрожує 8 років в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

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