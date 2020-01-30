Скандальний екснардеп Микитась постане перед судом: заява ДБР

Скандальний київський забудовник і народний депутат 8 скликання Максим Микитась відповість у суді за побиття глави ОТГ, яке страпилося 5 липня 2019 року.
Про це сказано в заяві Державного бюро розслідувань. Йдеться про інцидент у селищній раді Любеча Чернігівської області, де Микитась влаштував перепалку і погрожував голові ОТГ Сергію Пінчуку.
Відзначається, що слідство направило в суд обвинувальний акт у справі.
Микитась постане перед судом
glavcom.ua
"Слідством встановлено, що 5 липня 2019 народний депутат України 8 скликання під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України в приміщенні селищної ради с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області завдав легке тілесне ушкодження главі об'єднаної територіальної громади. При цьому поводився агресивно , використовував ненормативну лексику, образи і ігнорував зауваження присутніх", – сказано в заяві.
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.
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