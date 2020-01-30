Скандальний екснардеп Микитась постане перед судом: заява ДБР

Скандальний київський забудовник і народний депутат 8 скликання Максим Микитась відповість у суді за побиття глави ОТГ, яке страпилося 5 липня 2019 року.

Про це сказано в заяві Державного бюро розслідувань. Йдеться про інцидент у селищній раді Любеча Чернігівської області, де Микитась влаштував перепалку і погрожував голові ОТГ Сергію Пінчуку.

Відзначається, що слідство направило в суд обвинувальний акт у справі.

Микитась постане перед судом glavcom.ua

"Слідством встановлено, що 5 липня 2019 народний депутат України 8 скликання під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України в приміщенні селищної ради с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області завдав легке тілесне ушкодження главі об'єднаної територіальної громади. При цьому поводився агресивно , використовував ненормативну лексику, образи і ігнорував зауваження присутніх", – сказано в заяві.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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