Скандальних українофобів запросили в Бундестаг: названі імена

Німецькі ліві організовують в Бундестазі дискусію з питання прав людини і свободи слова в Україні, серед учасників якої заявлені ряд скандальних особистостей, відомих своєю антиукраїнською позицією.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook.

Так, в списку запрошених на захід 17 червня вказані, зокрема, мати загиблої в автокатастрофі екс-регіоналки Ірини Бережної, Олена Бережна, екс-нардеп Олена Бондаренко, оголошений в розшук головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва, а також скандальний журналіст Руслан Коцаба, який звинувачувався в державній зраді.

"Баланс і різні точки зору як європейські цінності? Ні. Російський вплив. Очевидно, і не без грошей", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше проросійські блогери були запрошені на конференцію в Європарламенті.