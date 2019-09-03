Скандальні премії і приховування майна: ексглаві НАПК підготували підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генеральному прокурору Руслану Рябошапка проект підозри колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Наталії Корчак.

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький, передають УНН.

"САП спільно з НАБУ сьогодні направили до генерального прокурора України Руслана Рябошапки проект підозри ексглаві, а нині члену НАПК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні", – сказано в повідомленні.

Ексглаві НАПК Корчак підготували підозру Антикор

Відзначимо, раніше підозру Корчак кілька разів відправляли на доопрацювання. Йдеться про звинувачення НАБУ в приховуванні придбання паркомісця, а також користування незадекларованим авто.

Корчак керувала НАПК два роки до березня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ також почало розслідування інформації про величезні премії, які в 2016 році отримали керівники Національного агентства з питань запобігання корупції. Корчак не змогла пояснити, чому отримала 400 тис. грн зарплати.

Незабаром справа була закрита, однак 16 серпня 2019 Солом'янський суд Києва відновив своїм рішенням розслідування.

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