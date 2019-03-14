Скандальні "міномети Пашинського": встановлені дефекти та мільйонні збитки

Під час виготовлення мінометів "Молот" були допущені дефекти, які призвели до збитків на 7,2 мільйона гривень.

Військова прокуратура Київського гарнізону почала кримінальне провадження за цим фактом, повідомляє "Українська правда".

Так, у постанові суду від 21 грудня 2018 року наводиться інформація слідства, згідно з якою між Міністерством оборони і ВАТ "Завод "Маяк", який входить до структури концерну "Укроборонпром", був укладений контракт на постачання мінометів калібру 120 мм М120-15 "Молот" вартістю 483 тисячі гривень за одиницю.

Проте під час постачання до військової частини А4559 (Рівненська область) у деяких мінометів виявили технічні недоліки, а частина зброї взагалі вийшла з ладу.

У прокуратурі зазначили, що контроль за якістю мінометів здійснювали представники Міноборони, які недбало поставилися до посадових обов'язків із контролю постачання продукції, у результаті чого державі завдали збитків на суму 7,2 млн гривень.

Як з'ясувало слідство, на заводі "Маяк" не було обладнання та потужностей для виготовлення всіх складових механізмів мінометів. Тому "Маяк" закуповував різні частини до міномету в численних приватних постачальників. 50% складових міномета поставляло ВАТ "Старокраматорський машинобудівний завод", яке належить колишньому регіоналу Максиму Єфімову (зараз нардеп входить до фракції "Блок Петра Порошенка").

Міномети "Молот"

Водночас у суді "Старокраматорський машинобудівний завод" намагається стягнути із заводу "Маяк" дві заборгованості за постачання мінометів – 1,7 млн грн і 2,04 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 липня 2018 року на Рівненському загальновійськовому полігоні під час занять із бойової підготовки троє військових загинули і дев'ятеро отримали поранення в результаті розриву міномета "Молот", виробництво якого лобіював нардеп від "Народного фронту", голова парламентського комітету з оборони Сергій Пашинський.

Пізніше в штабі ООС повідомили деталі про вибух міномета "Молот". Також президент Петро Порошенко заборонив "Молоти" після трагедії на Рівненському полігоні.

Крім того, менеджеру Пашинського повідомили про підозру через завод, де виготовляють міномети "Молот".

Зазначимо, що міномет М120-15 "Молот" вартістю 483 тисячі гривень був презентований "Укроборонпромом" у серпні 2016 року. Але після перших випробувань озброєння бійці ЗСУ скаржилися на ненадійність міномета.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!