Скандальне відео начальника УДО з "Моторолою": волонтер розповів про його "подвиг"

Переговори новопризначеного начальника Управління державної охорони, підполковника Збройних сил України Олексія Оцерклевича з терористом "ДНР" Арсенієм Павловим (позивний "Моторола") в 2014 році фактично були особистим подвигом.

Про це OBOZREVATEL розповів волонтер Юрій Мисягін. Він коротко розповів про те, які події передували переговорам з терористом і які завдання виконував Оцерклевич.

"За домовленістю військово-політичного керівництва України з противником вони поставили блокпост перед Донецьким аеропортом, який знаходився під українським контролем. І "шманали", перевіряли усі наші автомобілі, які заходили в аеропорт, які завозили ліки, продукти, волонтерську допомогу. І зрозуміло, що туди треба було завозити боєприпаси", - повідомив він.

Олексій Оцерклевич Facebook Олексій Оцерклевич

За словами волонтера, "склалася пікова ситуація, коли у бійців, які перебували в новому терміналі, закінчувалися боєприпаси, треба було щось робити. І на переговори поїхав Олексій Оцерклевич". Оцерклевичу "треба було відволікати увагу, щоб машини не оглядали – розмовляти, насіння лузати, руки тиснути", - пояснив Мисягін.

"Бойове завдання було виконано: в аеропорт зайшли 2 автомобілі, в яких були боєкомплекти, і завдяки цьому наші захисники ще довго могли тримати оборону Донецького аеропорту", - підкреслив волонтер.

Він звернув увагу і на той факт, що Оцерклевич сильно ризикував. "Купол" поїхав на переговори на одній медичній машині. Була небезпека того, що його не пустять назад. Він сильно ризикував. Адже фактично ВСУ обдурили противника, його могли і в полон взяти".

"Я вважаю, що це фактично подвиг Оцерклевича. Він виконав своє завдання на відмінно. Але військове керівництво йому слова не сказало", - заявив волонтер.

Він нагадав про те, як сам "Моторола" в сюжеті телеканалу "Росія 24" зізнався, що "Купол" їх обдурив".

"Є свідчення наших військових, що "Моторола" потім кричав в радіостанцію: "Я тебе зловлю, я тебе вб'ю!"- нагадав Мисягін і навів коментар бійця 3 бригади Олександра Оловаренка, який був в машині з Оцерклевичем, коли той їхав на переговори з "Моторолою".

Facebook Юрій Мисягін

Як писав OBOZREVATEL, відео бесіди "Купола" з "Моторолою" викликало резонанс в мережі через слова, сказані українським військовим про "братню війну".

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