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24 січня • оновлено в 17:14
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/ Розслідування

Скандальне призначення адвоката Януковича: у ДБР вжили заходів

3.1т
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У Державному бюро розслідувань зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови ДБР адвоката Олександра Бабікова.

Юрист був колишнім адвокатом президента України Віктора Януковича, повідомляє у Facebook волонтер Мирослав Гай.

"Маленька перемога. Ми змусили ДБР таки прийняти і зареєструвати заяву проти призначення першим заступником голови ДБР адвоката Януковича Бабікова! Є вхідний номер", – зазначено у повідомленні.

Заява до дБР

Заява до дБР

Facebook Мирослав Гай

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова призначили на посаду заступника директора ДБР Ірини Венедіктової.

Олександр Бабіков

Олександр Бабіков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави ГПУ через можливе призначення Бабікова у ДБР.

  • Також з'ясувалося, що Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника ДБР ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.

  • Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" прийшли до ДБР, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення Олександра Бабікова.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Мирослав Гай Олександр Бабіков
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Коментарі
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Я так розумію, що з правової точки зору Бабіков чистий, тож поговоримо про моральну складову. В Україні вкрай негативне ставлення до Віктора Януковича, а Бабіков захищав його. Розумію, він це робив як професійний адвокат, але ж міг відмовитися. А якщо не відмовився, значить морально пов'язав себе з підзахисним.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Конфликт интересов налицо
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Есть -ГАЙ,и это хорошо,а был бы ещё и Юлий Цезарь-было бы прекрасно!.Вот найти его где?!.
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