Скандальне призначення адвоката Януковича: у ДБР вжили заходів

У Державному бюро розслідувань зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови ДБР адвоката Олександра Бабікова.
Юрист був колишнім адвокатом президента України Віктора Януковича, повідомляє у Facebook волонтер Мирослав Гай.
"Маленька перемога. Ми змусили ДБР таки прийняти і зареєструвати заяву проти призначення першим заступником голови ДБР адвоката Януковича Бабікова! Є вхідний номер", – зазначено у повідомленні.
Заява до дБР
Facebook Мирослав Гай
Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова призначили на посаду заступника директора ДБР Ірини Венедіктової.
Олександр Бабіков
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави ГПУ через можливе призначення Бабікова у ДБР.
Також з'ясувалося, що Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника ДБР ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.
Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" прийшли до ДБР, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення Олександра Бабікова.
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