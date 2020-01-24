Скандальне призначення адвоката Януковича: у ДБР вжили заходів

У Державному бюро розслідувань зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови ДБР адвоката Олександра Бабікова.

Юрист був колишнім адвокатом президента України Віктора Януковича, повідомляє у Facebook волонтер Мирослав Гай.

"Маленька перемога. Ми змусили ДБР таки прийняти і зареєструвати заяву проти призначення першим заступником голови ДБР адвоката Януковича Бабікова! Є вхідний номер", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова призначили на посаду заступника директора ДБР Ірини Венедіктової.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави ГПУ через можливе призначення Бабікова у ДБР.

Також з'ясувалося, що Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника ДБР ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.