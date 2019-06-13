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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

Велика землевласниця, провалила іспит: скандальні факти про суддю, яка "заборонила" SkyUp

12.7тЧитати матеріал російською

Суддя Олена Литвиненко, яка ухвалила скандальне рішення щодо призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp, провалила іспити на отримання посади судді у Вищому Суді України.

Вона примудрилася отримати менше мінімально допустимої для проходження далі кількості балів і вибула з конкурсу. Також Баришівський районний суд Київської області, де й працює Литвиненко, засвітився в скандалі – правоохоронці у вересні 2017 року затримали главу цього суду на хабарі в розмірі 2,5 тисячі доларів. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Родина судді володіє 14 га землі

Як вдалося з'ясувати, суддя Литвиненко і її чоловік Роман Костевський на двох володіють 14 га землі на Київській і Житомирській областях. Так, в Олени у декларації значиться 10,32 га в селі Березань під Києвом, у Романа – 3,75 га на Житомирщині та Київщині.

Суд

Суд

Український репортер

Крім того, що в судді є квартира 73,4 кв. м у тій же Березані, в обох із подружжя є ще й не введені в експлуатацію будинки. В Литвиненко – недобудований будинок площею 140 кв. м, у чоловіка – 178 кв. м.

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Що стосується транспорту, то суддя їздить на Toyota Camry 2009 року випуску. А ось у чоловіка в гаражі багато "раритету": Ford 1996 року випуску, причіп, 25-річний квадроцикл і 20-річний мопед "Дніпро". Також 14-річна "Волга" й 20-річне "Рено". Чоловік зареєстрований приватним підприємцем, він торгує із лотків на базарах.

Отримала високу зарплату

Торік Олена Литвиненко заробляла в суді 29 тисяч гривень на місяць. А ось буквально 11 червня цього року вона внесла правки в свою декларацію. Служителька Феміди вказала, що отримала зарплату в розмірі понад 100 тисяч гривень.

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Крім того, Литвиненко отримувала матеріальну допомогу 17 620 грн, і ще 875 грн щомісяця – аліментів від колишнього чоловіка.

До речі, суддя проходила конкурс на посаду судді у Верховному Суді України. Але провалила іспити (набрала менше мінімально допустимого бала) і вибула.

Велика землевласниця, провалила іспит: скандальні факти про суддю, яка "заборонила" SkyUp

Судячи з Реєстру судових рішень, Литвиненко переважно веде цивільні справи й справи про адмінправопорушення. Іноді розглядає і кримінальні.

Глава суду брав хабар?

Баришівський районний суд відзначився тим, що його главу Олександра Лисюка у вересні 2017 року детективи НАБУ затримали на отриманні 2,5 тис. доларів хабара. Він вимагав таку винагороду в цивільній справі щодо стягнення грошових коштів.

Також НАБУ перевіряло факт продажу Лисюком свого Nissan X-Trail 2013 року випуску. За документами глава суду продав його за 540 тис. грн. Але детективи засумнівалися в цьому, оскільки за декілька місяців до продажу його автомобіль горів. Вони підозрювали, що у такий спосіб Лисюк намагається прикрити свої великі витрати.

Лисюк на суді

Лисюк на суді

LexInform

Його відсторонили від посади на час розслідування, а Олена Литвиненко тимчасово його заміняла. Зараз Лисюк вже на роботі, його повернув туди Солом'янський суд столиці.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
SkyUp
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Simon Igor
Simon Igor
Украинские судьи уже давно должны были попасть в книгу рекордов Гиннесса по количеству абсурдных, возмутительных, незаконных решений. Отобрать лицензию у SkyUp на основании жалобы ОДНОГО пассажира? Вопрос: а почему в таком случае до сих пор не отобрали лицензию у МАУ, ведь жалоб на эту «замечательную» компанию не счесть? Интернет заполнен отзывами возмущённых пассажиров МАУ и наверняка было не одно обращение в суд! Но МАУ- это Коломойский, а у нас всегда деньги выше закона,
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Луговской Николай
Луговской Николай
Из-за таких лисюков,Украина нищенствует!
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Звон Владимир
Звон Владимир
Конечно, при зарплате 100 тысяч грн прожить без мат. помощи 17 620 грн. тяжело. Надо же как-то: строиться, содержать квартиры, машины ... Тяжело нашим судьям - нашей совести народной. И откуда у них эти земли, движимость и недвижимость? А оттуда.... Вероятнее всего, от протухшей совести.
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