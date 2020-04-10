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10 квітня • оновлено в 22:52
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/ Розслідування

Скандальна справа: заступнику глави МЗС України оголосили підозру через топрозвідника

30.7т
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Співробітники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 10 квітня, повідомили про підозру у службовій недбалості заступнику міністра закордонних справ України Єгору Божку.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. У 2017-2019 рр. Божок очолював Службу зовнішньої розвідки України і, як з'ясувалося, претензії ДБР стосуються якраз цього періоду. А саме – призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови СЗР.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, був підписаний Указ про призначення, проте до штатного розпису СЗР не було внесено змін. Однак призначення Семочка відбулося.

Єгор Божок і Сергій Семочко

Єгор Божок і Сергій Семочко

Нагадаємо, Сергій Семочко потрапив у скандал у жовтні 2018 року. Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому чиновника звинуватили в корупції і зловживаннях.

Також журналісти стверджували, що загалом у новопризначеного в керівництво Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка 8 родичів з обґрунтованими підозрами на наявність громадянства Російської Федерації. Пізніше контррозвідка підтвердила, що дружина і дочка Семочка мають російське громадянство.

НАБУ відкрило справу проти топрозвідника за статтею "незаконне збагачення", а СБУ – кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Сам же Семочко заявив, що не має відношення до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України. Однак журналісти спіймали розвідника на маніпуляціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники ДБР 10 квітня прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновіл у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Боротьба з корупцією в Україні Кримінал
Особа
Єгор Божок
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ниже статья пр х е р оя,так пусть подохнет.раз там нельзя пожелать здаровья
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Emа Ol
Emа Ol
Нє, ну тут все понятно. А як же справи з Єрмаками?
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васильевич василий
васильевич василий
Оба шпионы . Один агент Кремля а другой агент ФСБ
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