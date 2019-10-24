Скандальна Штепа отримає від України тисячі євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити ексмеру Слов'янська, одіозній сепаратистсці Нелі Штепі грошову компенсацію.

За рішенням ЄСПЛ, Штепа повинна отримати від держави 3600 євро.

"Штепа скаржилася на тривале безальтернативне утримання під вартою. Суд задовольнив цю скаргу і визнав порушення ст. 5 і ст.6 Європейської конвенції з прав людини. Він також присудив виплатити їй грошову компенсацію в сумі 3600 євро (2600 євро в якості компенсації за порушене право і 1000 євро на правову допомогу) ", – розповів "Інтерфакс-Україна" адвокат Олександр Тананакін.

За його словами, компенсація повинна бути виплачена його підзахисної протягом 1-3 місяців.

Нагадаємо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей і створення терористичної групи.

20 вересня 2017 року суд випустив Штепу з СІЗО під цілодобовий домашній арешт в Слов'янську. 21 вересня на неї надягли електронний браслет. 23 жовтня 2019 року Орджонікідзевський суд Харкова призначив обвинувальний акт до слухання на 15 листопада.

Неля Штепа прапор індустрії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Опозиційна платформа – За життя" включила в передвиборні списки екс-мера Слов'янська Нелю Штепу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!