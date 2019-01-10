Скандальна група хакерів зізналася у зв'язках із ФСБ: що відомо

Хакерське угруповання "Шалтай-Болтай", яке відоме гучним зливом у мережу внутрішньополітичних документів РФ і листувань урядовців, працювало під керівництвом ФСБ.

Про це заявив учасник групи Костянтин Тепляков після умовно-дострокового звільнення з колонії, пише РБК. За словами хакера, зв'язок із спецслужбою підтримував їхній лідер Володимир Анікєєв.

"З серпня 2015 року він тісно співпрацював із ФСБ. Докази цьому були, Анікєєв привозив інструкції по роботі, вимоги: якусь справу запустити, якусь — припинити. Це були словесні рекомендації", — сказав Тепляков.

Костянтин Тепляков РБК

Імені куратора хакер не знає, проте серед можливих кандидатів назвав офіцерів Центру інформаційної безпеки ФСБ, заарештованих за звинуваченням у державній зраді в кінці 2016 року, приблизно одночасно з членами "Шалтая-Болтая": Сергія Михайлова і Дмитра Докучаєва.

Володимир Анікєєв BBC

Хвилю арештів учасників групи Тепляков пояснив внутрішнім конфліктом у самій ФСБ. "Просто одні відділи закривали на нас очі, а інші по нас працювали, ось і все. Це просто неузгодженість", — зазначив хакер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році в мережу злили скандальне листування радника Володимира Путіна Владислава Суркова про український Майдан.