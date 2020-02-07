Консула України в Молдові, якого підозрюють у зґвалтуванні 17-річної громадянки країни, відсторонили від виконання обов'язків.

Про це інформує видання СП. У МЗС України повідомили, що стосовно українського дипломата почали розслідування.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення стосовно неї злочину консулом України в Бєльцях", – зазначили у відомстві.

На час виконання слідчих дій дипломату заборонили покидати територію України.

У МЗС відкрили дисциплінарне провадження щодо підозрюваного. У виданні Deschide ним назвали консула Олександра Сторожука.

Скандал зі зґвалтуванням консулом України отримав продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, злочин нібито трапився в ніч з 4 на 5 лютого в місті Бєльці в секторі Дачія.

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