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8 лютого • оновлено в 07:51
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/ Розслідування

Скандал зі зґвалтуванням консулом України отримав продовження

27.4т
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Консула України в Молдові, якого підозрюють у зґвалтуванні 17-річної громадянки країни, відсторонили від виконання обов'язків.

Про це інформує видання СП. У МЗС України повідомили, що стосовно українського дипломата почали розслідування.

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"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення стосовно неї злочину консулом України в Бєльцях", – зазначили у відомстві.

На час виконання слідчих дій дипломату заборонили покидати територію України.

У МЗС відкрили дисциплінарне провадження щодо підозрюваного. У виданні Deschide ним назвали консула Олександра Сторожука.

Скандал зі зґвалтуванням консулом України отримав продовження

Скандал зі зґвалтуванням консулом України отримав продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, злочин нібито трапився в ніч з 4 на 5 лютого в місті Бєльці в секторі Дачія.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
зґвалтування
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлопетух, типа Сенцова.
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2
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Cachko Elena
Cachko Elena
да что ж такое...еще один сексуально озабоченный...дайте уже каждому по бабе...
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Golan Sim
Golan Sim
Украинцы - они такие ))
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