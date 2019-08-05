Скандал зі збитим Іл-76: генерал-майор Назаров раптово звільнився із ЗСУ

Генерал-майор Збройних сил України Віктор Назаров, засуджений до семи років позбавлення волі за загибель українських військових у збитому на Донбасі Іл-76, раптово подав рапорт про звільнення з армії за власним бажанням.

Про своє рішення він особисто повідомив у коментарі "Громадському". Нагадаємо, що після винесення вироку Назаров оскаржив його в апеляційній інстанції і продовжував службу.

"Я подав рапорт про звільнення за власним бажанням, і чекаю рішення Генерального штабу та Міністерства оборони. Це пов'язано із судовою справою. Вирішив зосередити зусилля саме на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. І моя мета, щоб, нарешті, від слова перейшли до справи, і правосуддя було справедливим, і щоб вироки відповідали закону, а не були політично мотивованими або які спираються на тільки громадський резонанс", – розповів генерал-майор.

Віктор Назаров "Громадське"

Він вважає, що вирок Павлоградського суду про сім років позбавлення волі незаконний. Так, захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові й Києві, оскільки переконаний, що між результатами двох експертиз, проведених у лютому і в травні 2015 року, є розбіжності.

"У 2017 році ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, апеляційна інстанція прислухалася до наших аргументів – призначила повторну експертизу. Вона тривала фактично дев'ять місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області та утворення Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі", – пояснив Назаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 червня 2014 під час заходу на посадку в аеропорт Луганська терористами з ПЗРК був збитий Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців, усі вони загинули.

На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який у момент трагедії був начальником штабу АТО. Його звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.

27 березня 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув'язнення.

Суддя Мелітопольського районного суду Запорізької області Юлія Горбачова 16 квітня відмовила вдові та семирічній доньці командира Іл-76, збитого російськими терористами у 2014 році, у встановленні юридичного факту загибелі їхнього чоловіка і батька – підполковника Олександра Білого – в результаті збройної агресії Росії проти України.

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