Скандал зі скіфським золотом: суд у Нідерландах ухвалив нове рішення

Апеляційний суд Амстердама попросив додаткову інформацію щодо суперечки України та музеїв Криму за так зване скіфське золото.

Остаточне рішення суд може винести через 6-9 місяців, передає "Інтерфакс".

Сторони надали свої думки з поясненнями і думками експертів, але суду цього було недостатньо.

Ілюстрація Факти

"Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", – вирішив суд.

Міністерство юстиції України підтвердило, що у вересні сторони повинні подати додаткові пояснення на підтримку своєї позиції у суперечці.

Також суд підтвердив, що Королівство Нідерландів не визнає анексії Криму, а тому анексія не може бути визнана судом.

"Ця судова справа – одна зі складових гібридної війни, яку розв'язала проти нашої держави російська влада", – йдеться у повідомленні міністерства.

Зі свого боку у Східно-кримському музеї заявили, що півострів готовий надати суду Амстердама всю інформацію, що підтверджує право володіння колекцією скіфського золота.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня 2019 року суд Амстердама (Нідерланди) розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення Україні колекції скіфського золота.

Скіфське золото було вивезене з України у 2013 році і експонувалося в археологічному музеї Алларда Пірсона при Амстердамському університеті у 2013-2014 рр. Для організації виставки частину своїх колекцій надали Національний музей України, Керченський і Бахчисарайський історико-культурні заповідники, Центральний музей Тавриди і заповідник "Херсонес Таврійський". Всього в колекції було 565 музейних експонатів.

У Нідерландах суди вже неодноразово ухвалювали рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, проте кримська сторона оскаржила їх.

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