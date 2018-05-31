Скандал з ж*дами: в МЗС України покарали консула-антисеміта

Міністерство закордонних справ України звільнило консула в Гамбурзі Василя Марушинця, який потрапив в скандал через антисемітські висловлювання в соціальних мережах.

Як повідомили в прес-службі МЗС України, він порушив присягу державного службовця.

"Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ Міністерства закордонних справ України вважає, що дії В.І.Марушинця є несумісними з дипломатичною діяльністю і принципами державної служби і запропонувала застосувати до нього дисциплінарні санкції у вигляді звільнення з посади державної служби. Наказ про звільнення В.І .Марушинця з посади і дипломатичної служби виданий 30.05.2018 р", - сказано в повідомленні.

Копію дисциплінарної справи і результатів службового розслідування передадуть для подальшої правової оцінки в правоохоронні органи.

Василь Марушінец

Як повідомляв OBOZREVATEL, ророссійскій блогер Анатолій Шарій повідомив, що Марушинець розмістив у Facebook антисемітські публікації. 15 травня Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що консула відкликають для з'ясування обставин.

Скандал з антисемітськими висловлюваннями викликав величезний резонанс в суспільстві. Український журналіст Дмитро Гордон дорікнув Марушіинція за його дії, зазначивши, що дипломат повинен був розуміти, до чого це призведе.

У свою чергу, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав його "негідником".