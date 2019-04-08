Скандал з листівками проти Зеленського: хто винен

У центрі Києва в неділю, 7 квітня, поліція затримала громадського активіста руху "Відсіч" Леоніда Овчаренко через листівки проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського "СТОП Зе Реванш".

Це викликало бурхливий резонанс в мережі. Деякі заговорили про перевищення повноважень поліції, а ось інші радять краще читати букву закону. Що саме сталося в центрі Києва і хто винен — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У центрі Києва активіст розповсюджував листівки проти кандидата Володимира Зеленського.

Молода людина є представником націоналістичної організації "Відсіч";

На місце прибула поліція, затримала хлопця і відвезла в райвідділ для складання адмінпротоколу;

Така ситуація викликала ажіотаж в мережі.

Хто і навіщо виступав проти Зеленського?

Громадський активіст Леонід Овчаренко в неділю, 7 квітня, прямо в центрі Києва на Майдані Незалежності влаштував акцію проти кандидата в президенти Володимира Зеленського. Активіст надрукував листівки із закликом "СТОП Зе Реванш" і роздавав їх перехожим.

Через деякий час до нього підійшли співробітники поліції і попросили Овчаренка не проводити незаконну агітацію, той в свою чергу відмовився. У відповідь правоохоронці доставили хлопця до Шевченківського райвідділу поліції.

Через кілька годин Овчаренко відпустили. Як повідомив сам активіст в Facebook, 10 квітня його судитимуть за "злісну непокору і передвиборчу агітацію. "Фух. Відпустили. Суд буде о 10:00 в Шевченківському районному суді. Дві статті: злісна непокора і передвиборна агітація", - зазначив Овчаренко.

У своєму буклеті активіст навів 11 пунктів, які, на його думку, свідчать про проросійський реванш Володимира Зеленського.

Сам Леонід Овчаренко є членом організації "Відсіч", яка була створена як реакція на політику екс-президента Віктора Януковича в 2010 році.

"За інформацією активістів, після президентських виборів 2010 року, на яких переміг Віктор Янукович, патріоти і небайдужі громадяни, які раніше брали участь в протестних кампаніях, вирішили зібратися і обговорити суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні, і можливі наслідки і небезпеки від нової влади. На збори також були запрошені друзі, знайомі, учасники різних організацій", - йдеться на сайті "Відсіч".

Під час нинішньої президентської кампанії організація активно агітує проти кандидата Володимира Зеленського. На сторінці в Facebook неодноразово з'являються публікації, де так чи інакше активісти виступають проти кандидата в президенти. Цікавий і той факт, що агітація проти почалася після першого туру голосування.

Публікації на сторінці організації https://www.facebook.com/vidsich

Публікації на сторінці організації https://www.facebook.com/vidsich

Публікації на сторінці організації https://www.facebook.com/vidsich

Публікації на сторінці організації https://www.facebook.com/vidsich

Хто винен?

Версія Національної поліції наступна - вранці правоохоронці отримали повідомлення про проведення незаконної агітації на Майдані Незалежності. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та дільничні офіцери поліції. Активіста на місці попередили, що така діяльність є незаконною, а потім запросили в райвідділ для складання адмінпокарання. Правда, він від цього відмовився.

В результаті чоловіка, 1987 року народження доставили до відділення, де склали адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) і ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На думку юриста-кримінолога Анни Маляр, в цьому випадку треба розбиратися окремо.

"На думку поліції, Овчаренко зробив як мінімум два правопорушення. Що стосується агітації, вона чи ні на листівці - повинна вирішити лінгвістична експертиза. Крім того, нам не відомо де і як відбувалися ці дії. Якщо, припустимо, експертиза покаже, що це агітація, то тоді треба відповісти на питання - чи не було порушено встановлені законом форми, місце і час агітації.

Можемо також припустити, що це не агітація, а спосіб прояви свободи думки і слова. Але у нас залишається ще "непокора". Що це за правопорушення і за яких обставин, на думку поліції, це сталося. Скажімо, поліція просила документи для перевірки, поліція забороняла проводити дії по листівкам? Якій вимозі поліцейського не підкорився затриманий?", - пояснила OBOZREVATEL Маляр.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!