|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Скандал з листівками проти Зеленського: хто винен

1.4тЧитати матеріал російською

У центрі Києва в неділю, 7 квітня, поліція затримала громадського активіста руху "Відсіч" Леоніда Овчаренко через листівки проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського "СТОП Зе Реванш".

Це викликало бурхливий резонанс в мережі. Деякі заговорили про перевищення повноважень поліції, а ось інші радять краще читати букву закону. Що саме сталося в центрі Києва і хто винен — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • У центрі Києва активіст розповсюджував листівки проти кандидата Володимира Зеленського.

  • Молода людина є представником націоналістичної організації "Відсіч";

  • На місце прибула поліція, затримала хлопця і відвезла в райвідділ для складання адмінпротоколу;

  • Така ситуація викликала ажіотаж в мережі.

Хто і навіщо виступав проти Зеленського?

Громадський активіст Леонід Овчаренко в неділю, 7 квітня, прямо в центрі Києва на Майдані Незалежності влаштував акцію проти кандидата в президенти Володимира Зеленського. Активіст надрукував листівки із закликом "СТОП Зе Реванш" і роздавав їх перехожим.

Через деякий час до нього підійшли співробітники поліції і попросили Овчаренка не проводити незаконну агітацію, той в свою чергу відмовився. У відповідь правоохоронці доставили хлопця до Шевченківського райвідділу поліції.

Новини
Вибори-2019: як голосувати не за місцем реєстрації в другому турі

Через кілька годин Овчаренко відпустили. Як повідомив сам активіст в Facebook, 10 квітня його судитимуть за "злісну непокору і передвиборчу агітацію. "Фух. Відпустили. Суд буде о 10:00 в Шевченківському районному суді. Дві статті: злісна непокора і передвиборна агітація", - зазначив Овчаренко.

Новини
Де і за чий рахунок: ЦВК пролила світло на офіційні дебати Зеленського і Порошенка

У своєму буклеті активіст навів 11 пунктів, які, на його думку, свідчать про проросійський реванш Володимира Зеленського.

Скандал з листівками проти Зеленського: хто винен

Сам Леонід Овчаренко є членом організації "Відсіч", яка була створена як реакція на політику екс-президента Віктора Януковича в 2010 році.

"За інформацією активістів, після президентських виборів 2010 року, на яких переміг Віктор Янукович, патріоти і небайдужі громадяни, які раніше брали участь в протестних кампаніях, вирішили зібратися і обговорити суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні, і можливі наслідки і небезпеки від нової влади. На збори також були запрошені друзі, знайомі, учасники різних організацій", - йдеться на сайті "Відсіч".

Новини
Крутіше, ніж у США: які хитрощі використовують на виборах в Україні

Під час нинішньої президентської кампанії організація активно агітує проти кандидата Володимира Зеленського. На сторінці в Facebook неодноразово з'являються публікації, де так чи інакше активісти виступають проти кандидата в президенти. Цікавий і той факт, що агітація проти почалася після першого туру голосування.

Публікації на сторінці організації

Публікації на сторінці організації

https://www.facebook.com/vidsich

Публікації на сторінці організації

Публікації на сторінці організації

https://www.facebook.com/vidsich

Публікації на сторінці організації

Публікації на сторінці організації

https://www.facebook.com/vidsich

Публікації на сторінці організації

Публікації на сторінці організації

https://www.facebook.com/vidsich

Хто винен?

Версія Національної поліції наступна - вранці правоохоронці отримали повідомлення про проведення незаконної агітації на Майдані Незалежності. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та дільничні офіцери поліції. Активіста на місці попередили, що така діяльність є незаконною, а потім запросили в райвідділ для складання адмінпокарання. Правда, він від цього відмовився.

Новини
Зеленський VS Порошенко: що отримає і скільки втратить новий президент України

В результаті чоловіка, 1987 року народження доставили до відділення, де склали адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) і ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Скандал з листівками проти Зеленського: хто винен

На думку юриста-кримінолога Анни Маляр, в цьому випадку треба розбиратися окремо.

"На думку поліції, Овчаренко зробив як мінімум два правопорушення. Що стосується агітації, вона чи ні на листівці - повинна вирішити лінгвістична експертиза. Крім того, нам не відомо де і як відбувалися ці дії. Якщо, припустимо, експертиза покаже, що це агітація, то тоді треба відповісти на питання - чи не було порушено встановлені законом форми, місце і час агітації.

Можемо також припустити, що це не агітація, а спосіб прояви свободи думки і слова. Але у нас залишається ще "непокора". Що це за правопорушення і за яких обставин, на думку поліції, це сталося. Скажімо, поліція просила документи для перевірки, поліція забороняла проводити дії по листівкам? Якій вимозі поліцейського не підкорився затриманий?", - пояснила OBOZREVATEL Маляр.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Ексклюзив
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки