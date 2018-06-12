Скандал з заступником Супрун: спливла інформація про тиск МОЗ

Чиновники Міністерства охорони здоров'я України роблять активні кроки, щоб зберегти на посаді скандального заступника Уляни Супрун Олександра Лінчевського.

Як повідомив OBOZREVATEL керівник руху "За трансплантацію" Юрій Андрєєв, незважаючи на те, що незалежний експерт підтвердив сенс слів Лінчесвского "Вони всі помруть" щодо онкохворих, дисциплінарна комісія все ж вирішила закрити справу Лінчевського. А остаточне рішення повинен прийняти Кабмін.

"Експерт на засіданні дисциплінарної комісії десять хвилин пояснювала, що сенс слів Лінчевського "Вони всі помруть" зовсім не вирваний з контексту. Однак комісія таки закрила справу. Я знаю, що був тиск на членів цієї комісії", - говорить Андрєєв.

Олександр Лінчевський

На його думку, чиновник своїм висловлюванням лише підкреслив ту політику, яку зараз проводить МОЗ щодо онкохворих.

"Адже претензії аудиту Рахункової палати саме до ефективності роботи цього чиновника. В звіті йдеться про те, що на закордонні клініки, куди відправляли на лікування онкохворих, МОЗ робив і подвійні проплати. Вибирав дорогі клініки, не проводив аналіз вартості лікування. Ми знаємо, що ще півтора роки тому люди, які стоять в черзі МОЗ на лікування за кордоном, хоча б знали свої порядкові номери. А тепер ця інформація є закритою. Тобто МОЗ приховує це. Були факти перестановок людей в черзі, кого-то просували вперед. Наприклад, є людина, яка подала документи в чергу в минулому році, а оплатили йому лікування тільки зараз. А інший пацієнт подав документи в чергу 29 січня і до сих пір йому не проплатили лікування. Комусь оплачують швидко, протягом місяця", - каже Андрєєв .

За словами активіста, в кінці минулого року за програмою лікування онкохворих за кордоном залишилися невикористаними 20 млн грн, які довелося повернути в бюджет. "А на початку року помер пацієнт, якому потрібно було термінове лікування за кордоном. Це був водій швидкої, він так і не дочекався цих грошей. Лінчевського потрібно міняти на більш ефективного чиновника, який буде підтримувати трансплантацію, а не говорити, що все одно вони помруть", - говорить Андрєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комісія запропонувала закрити справу щодо заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, тому що "Вони все одно помруть".