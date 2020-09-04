Глава української розвідки попередив про смертельну небезпеку навколо скандалу з "вагнерівцями"

Валерій Кондратюк назвав небезпечним скандал з "вагнерівцями" в Білорусі.

Глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк заявив, що дискусія навколо спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі відбувається в загрозливому руслі для націнтересів та безпеки.

Скандал із нібито відміною спецоперації українських силовиків Кондратюк прокоментував в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Валерій Кондратюк. Скриншот відео

Військовий нагадав, що Україна знаходиться під збройною агресією з боку Російської Федерації, в тому числі – інформаційною.

Кондратюк назвав інформацію "способом №1 активного впливу, втручання безпосередньо в нашу державу".

"Сама дискусія на цю тему носить смертельну загрозу для співробітників розвідувальних органів і спеціальних служб", – сказав глава контррозвідки.

Він пояснив, що будь-яке "необережне слово" може бути проаналізовано ворогом і використано проти України.

"Я вважаю, що публічне обговорення розвідувальних органів – неможливе. У всіх демократичних країнах ця тема є закритою", – підкреслив Кондратюк.

Він додав, що втягування спецслужб у політичній дискусії "загрожують національній безпеці України".

Пряма трансляція ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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