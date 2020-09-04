Глава української розвідки попередив про смертельну небезпеку навколо скандалу з "вагнерівцями"

Валерій Кондратюк назвав небезпечним скандал з "вагнерівцями" в Білорусі.
Глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк заявив, що дискусія навколо спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі відбувається в загрозливому руслі для націнтересів та безпеки.
Скандал із нібито відміною спецоперації українських силовиків Кондратюк прокоментував в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Валерій Кондратюк. Скриншот відео
Військовий нагадав, що Україна знаходиться під збройною агресією з боку Російської Федерації, в тому числі – інформаційною.
Кондратюк назвав інформацію "способом №1 активного впливу, втручання безпосередньо в нашу державу".
"Сама дискусія на цю тему носить смертельну загрозу для співробітників розвідувальних органів і спеціальних служб", – сказав глава контррозвідки.
Він пояснив, що будь-яке "необережне слово" може бути проаналізовано ворогом і використано проти України.
"Я вважаю, що публічне обговорення розвідувальних органів – неможливе. У всіх демократичних країнах ця тема є закритою", – підкреслив Кондратюк.
Він додав, що втягування спецслужб у політичній дискусії "загрожують національній безпеці України".
Пряма трансляція ефіру:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова ОПУ Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки із затриманням "вагнерівців" нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК "Вагнера" Дениса Харитонова, яка може стати свідченням зірваної спецоперації.
У СБУ назвали фейком дані про нібито спецоперацію з найманцями ПВК. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
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