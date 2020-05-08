Скандал із "Укрзалізницею": у Кабміні пообіцяли урізати зарплати топменеджерів

У відповідь на результати аудиту "Укрзалізниці", що виявив зловживання на суму майже 12 мільярдів гривень, у Міністерстві інфраструктури України очікують гучних справ.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Зараз ми відпрацьовуємо ці речі. Думаю, там будуть певні і управлінські рішення, і, можливо, якісь гучні справи, на що ми, власне, розраховуємо. А там вже як відпрацюють правоохоронці", – сказав він.

На думку міністра, оскільки топкерівники "Укрзалізниці" працюють на контрактній основі, не слід поспішати з висновками. "Це все треба вивчити більш детально", – переконаний він.

Водночас чиновник заявив, що вважає неправильним величезний дисбаланс між зарплатами топкерівників і рядових працівників.

Зарплати топменеджерів "Укрзалізниці" можуть урізати – міністр

"Навіть коли ми говорили про оптимізацію чисельності на "Укрзалізниці", насамперед ми завжди говорили про центральні апарати. Найкращі працівники мають працювати, але точно не повинно існувати великих штатів із завищеними заробітними платами", – підкреслив чиновник.

Відповідаючи на запитання, чи планують у міністерстві переглянути зарплати топменеджменту "Укрзалізниці", Криклій сказав: "Вона вже переглянута на період карантину. Надалі, я вважаю, вона може бути знижена, але в прив'язці до результатів. У кожного повинна бути прив'язка до його особистого KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності. – Ред.), за який він може отримувати гроші".

"Ми повинні захищати інтереси людей базових професій і підтримувати їх – кожного машиніста, стюарда, бортпровідника, працівника ремонтного депо", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба повідомила про те, що на "Укрзалізниці" виявили порушень на суму 11,8 мільярда гривень за період з січня 2018 року до вересня 2019 року. Зокрема, зафіксовано колосальний дисбаланс між зарплатами топменеджерів і рядових працівників. Середня місячна зарплата перших становила майже 470 тисяч гривень, других – приблизно 10 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій повідомив про те, що в Міністерстві розраховують, що "Укрзалізниця" отримає 4-5 млрд гривень фінансової підтримки завдяки коштам, які Україна виграла в міжнародних судах у "Газпрому".

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