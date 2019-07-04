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Познущалися над туристом? Прикордонники відповіли на гучний скандал в Києві

1.4тЧитати матеріал російською

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) почала службове розслідування щодо законності депортації громадянина Пакистану Джахангира Афзаля.

"Вчора, 3 липня, після того як було виявлено вказаний пост в Facebook, главою Служби було призначено службове розслідування, щоб встановити всі обставини і перевірити, чи відповідає ця інформація дійсності", – повідомили OBOZREVATEL в прес-службі ДПСУ.

"Якщо якісь факти або інформація, зазначена в даному дописі користувача, буде підтверджена за результатами службового розслідування, військовослужбовці, винні в цьому, будуть притягнуті до відповідальності", – додали в прес-службі.

Jahangir Afzal

Jahangir Afzal

Facebook Артемій Сурін

Відповідаючи на запитання, чи може в такому випадку громадянин Пакистану розраховувати на компенсацію фінансових втрат, які він поніс, в ДПСУ сказали: "В ході службового розслідування будуть встановлюватися в тому числі і суми витрат громадянина Пакистану, про які писав користувач Facebook, поки що про можливість компенсації говорити зарано".

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У той же час в прес-службі звернули увагу на опис "обезьяніка" - невеликої кімнати, де утримували громадянина Пакистану. "Це перебільшення. В міжнародному аеропорту "Бориспіль" були створені нормальні умови не тільки для осіб, що перетинають кордон, але також для відповідних службових цілей – митниці, прикордонної служби тощо".

Як писав OBOZREVATEL, 3 липня в Facebook з'явився пост українського бізнесмена, телеведучого і засновника руху ONE LIFE Артемія Суріна про те, що 31 травня веб-дизайнер і власник туристичної компанії Jahangir Afzal зіткнувся з зневажливим ставленням до себе з боку працівників Держприкордонслужби. Іноземець був депортований, незважаючи на наявність візи і всіх необхідних документів.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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