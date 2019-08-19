Скандал з Пореченковим на Донбасі: в мережі знайшли жінку, яка "надихнула" актора

Російського актора Михайла Пореченкова, який в 2014 році стріляв по українських військових на Донбасі, порівняли з радянської співачкою.

У мережі спливло фото з уродженкою Естонії Анне Вескі, яка подібним чином "відзначилася" в бойових діях. Показовий момент згадали в телеграм-каналі Kotsnews.

Так, в 1986 році Вескі побувала в Афганістані, де виступила перед радянськими солдатами, а також "засвітилася" зі зброєю.

"Вескі в Афганістані витончено пострілює в сторону душманів. Ось кого косплеїв Пореченков в ДАП", - сказано в повідомленні.

Вагомі і Пореченков

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер порівняв події в сучасній Росії з періодом гітлерівської Німеччини.

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